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Fed不打算升3碼、美股勁揚 法人：台股重回月線

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

美國聯準會Fed）於台灣時間今（5）日凌晨2點公布5月利率決策會議（FOMC）決議，聯邦基金利率調升2碼至0.75%至1.0%，並宣布6月起每月將資產負債表縮減475億美元，最終每月將縮減950億美元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，Fed與3月聲明最大不同之處，Fed這次升息2碼理由，有考量俄烏戰爭及中國大陸防疫封鎖事件，對通膨帶來額外上升壓力，因此升息2碼至0.75%~1%。由於5月例會利率期貨對升息兩碼預期高達99%，加上主席鮑爾會後表示並未積極考慮升息3碼，有助消除市場原先恐懼，讓美國三大指數強勁反彈，其中道瓊指數上漲2.81%，S&P500指數上漲2.99%，那斯達克綜合指數上漲3.19%，費半指數也競揚4%。

科技成長股領軍反彈，讓那斯達克指數出現2020年來最大單日漲幅，也讓2年期公債殖利率也從2.83%高點回落至2.62%，市場從過度擔憂情緒中平復表現與3月Fed例會升息一碼當時表現相似，出現利空出盡的強勁反彈。

對於美國經濟衰退可能性的看法，Fed強調由於失業率未來仍將保持不錯表現，目前已接近3.6%的歷史新低，加上JOLTS職位空缺來到1154.9萬歷史新高，以及去年第4季家庭財富存量達到15.6兆美元，比2020年14.6兆美元高出1兆美元，是2007年至今最大增幅，整體情況判斷即使經濟增長未來因俄烏戰爭及中國大陸防疫封鎖放緩，經濟增長也僅為軟著陸型態。

Fed宣布縮表計劃，6月起每月縮表最多475億美元，三個月後每月縮表上限倍增至950億美元。另外，Fed敲定被動減持美國公債及MBS等資產計畫，以債券到期收益不再投資的方式縮表，並非在公開市場上主動出售債券，以及未來三年縮表規模約3兆美元，規模較上次縮表8,000億高出許多，主要考量新冠疫情爆發後大舉購債的游資量較大，兩年來資產負債表規模膨脹逾一倍，達到9兆美元的規模。

由於Fed並不打算積極拋售債券到市場，也讓10年期美債殖利率從高點3.1%回落至2.946%附近，債市恐慌賣壓明顯舒緩。

分析師表示，隨美股大漲後，台股短線將重返至月線之上，但長線因俄烏戰火不斷，停滯性通膨的風險仍無法完全消散，反彈後仍有破底的可能性，因此短線反彈建議僅能小量資金介入價差交易，並且在傳產、金融與電子中分散布局，後續反彈過程中若技術面出現轉弱跡象便應順勢獲利了結。

Fed 美國聯準會

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