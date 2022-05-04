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MSCI季度調整 法人點名力積電、長榮航納入機率高

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
統一投顧研究部根據今年第1季度台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動研判，台股權重預期小幅調降。圖／聯合報系資料照
統一投顧研究部根據今年第1季度台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動研判，台股權重預期小幅調降。圖／聯合報系資料照

MSCI季度調整預計將在台北時間5月13日凌晨公布結果，5月31日尾盤生效，統一投顧研究部根據今年第1季度台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動研判，台股權重預期小幅調降，同時點名力積電、長榮航納入MSCI成分股的機會高，且提醒合一、上銀因市值排名落後，需提防遭移除的風險。

統一投顧表示，今年4月台股加權指數下跌6.2%，以4月份新興國家的股市表現來看，俄羅斯、印尼、馬來西亞指數等表現較佳，巴西、台灣指數、菲律賓指數則是相對表現較弱；MSCI台灣指數下跌8%，位居新興市場後段，略遜於MSCI中國指數，雖然中國A股納入因子今年沒有調高，但MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，研判台股權重預期小幅調降。

統一投顧指出，以第1季個股的表現來看，市場排名位居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有8檔，分別是力積電、長榮航、華航、華新、裕融、臺企銀、信驊、大成鋼等，考量市值變化及落後成分股抽換，預期力積電及長榮航納入這次季度調整成分股的機會較高。

長榮航 MSCI 台股

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