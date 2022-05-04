航運股強彈能漲多久？ 法人曝操作心法

航運股是今（4）日台股領攻的強勢股，海陸空運同步上漲，類股占大盤成交比重達25.4%，類股指數收漲2.57%，漲幅居各類股之冠，包括貨櫃股、散裝、陸運及航空股都有表現，尤其是中航（2612）、中櫃（2613）飆上漲停，到底這一波航運股的漲勢續航力如何？該如何操作？法人看好，散裝股更值得留意，貨櫃股可望突破前高，航空股則將持續受惠解封題材。

台股今日開高，終場收16,565.83點，上漲66.93點，航運股領攻，貨櫃股的長榮（2603）收在151.5元，上漲5元，漲幅3.41%，坐穩航運股的股王寶座，陽明（2609）收130元，漲幅2.76%，萬海（2615）收148.5元，漲幅1.71%。

散裝股部分，中航飆上漲停57.5元鎖死到終場，慧洋-KY（2637）收100.5元，上漲5.9元，漲幅6.23%，志信（2611）收漲3.65%、台航（2617）收漲2.7%、四維航（5608）收漲2.83%、新興（2605）收漲2.37%；陸運股的中櫃收在漲停板40.7元，榮運（2607）收37.6元，漲幅5.02%，超過半根停板；華航（2610）收漲2.49%，以28.75元收盤，長榮航（2618）收漲0.56%，收在35.7元。

證券分析師張陳浩表示，貨櫃股的漲勢主要是受到首季季報的題材所帶動，不排除挑戰今年3月間的高點，但因上檔套牢壓力重，在量能比不上3月時的情況下，想挑戰200元則是存有相當的難度；航空股在解封題材下，仍有上漲空間，但要採取高出低進的操作，急跌買、急拉出，等待解封的宣布。

張陳浩認為，散裝股更加優於貨櫃股，主要是因為第1季淡季因有去年12月的遞延出貨挹注，預期首季表現不會太差，第2季將進入往上增溫的季節，加上穀物的運送需求增加，將往上推升營收表現，今日包括大中小各類型的散裝股都有表現，預期散裝的反彈可望有機會延續到6月。

統一投顧董事長黎方國表示，航運股反彈，貨櫃股主要著眼在首季的財報好，以長榮來說，預估單季EPS上看17~18元，同時在經營權之爭下，還有股東會的改選行情，以貨櫃股來看，具有短線題材，預估在停止過戶日結束，財報公布完之前，短線將出現跌深反彈的表現。

黎方國認為，散裝股可以留意，由於烏克蘭是很多原物料及農產品出口大國，是歐洲重要的糧倉，受到俄烏戰爭的影響，出現搶運的需求，散裝貨輪主要是載送原物料及穀物，在短期需求緊張下，有助散裝股的營運。

黎方國說，航空雖有解封題材，但是航空貨運的報價下跌，且政策上對旅遊業並不是太友善，包括觀光及航空股，仍要等待政策上進一步的解封，或對疫情的管控有進一步的放寬，對相關題材股才是更大的利多。

他強調，因外在大環境包括升息、俄烏戰爭、外資賣超、本土與中國大陸疫情衝擊等四大變數仍然存在，在操作上仍要謹慎，短線操作以短打為主。