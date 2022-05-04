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Fed若再升息2碼 台股利空出盡了嗎？

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（4）日收在16,565.83點，上漲66.93點，成交量僅1,923億元，市場靜待明日凌晨美國Fed升息幅度，目前一般預期將升息2碼，到底對台股會不會是利空出盡？後續該如何操作？法人認為，台股將可觸底反彈，IC設計股有望領先反彈，也有法人提醒，台股面臨四大干擾變數，即使反彈也要保守，短線採來回操作策略，保留高現金。

台股在勞動節連假過後，一連兩天的成交量都不到2,000億元，低量反應市場正在等待Fed的升息結果，到底是會如一般預期的升息2碼？或是只升1碼？甚至是更加鷹派的一口氣升息3碼？台股後續會是如何反應？該怎麼操作？

證券分析師張陳浩針對三種升息幅度分析，他表示，若是升息1碼，將可能出現多空對決，因為若升息1碼，市場會推測為什麼？可能出現兩種思維，一是升息速度沒那麼快，緩升比急升好，可能吸引投資人及市場大戶買進，但是，也會有另一種思考出現，就是為什麼只升息1碼，是不是看到後續經濟景氣可能衰退的跡象？因此，操盤手、法人可能會先賣再說。

張陳浩強調，市場就是不要有太多的意外出現，若升息1碼，可能會有景氣不如預期中好的糾結心態；另外雖然升3碼的可能性不大，但如果一口氣升3碼的話，可能會再有一波修正的疑慮；最好的情境就是如市場預期的升息2碼，台股可望觸底反彈。

張陳浩認為，近日的量能，呈現的是觀望量，在等待Fed的宣布，目前台股已有築底的跡象，如果升息幅度不出意外，有機會反彈，可望由IC設計股領先反彈，電子股有表現機會，看好的還有汽車零組件、綠能、網通等，預期這一波反彈有機會延續到6月中。

統一投顧董事長黎方國強調，影響台股的四大變數，一是美國Fed升息，二是俄烏戰爭，三是外資賣超台股，四是本土及中國大陸的疫情衝擊，在干擾變數未釐清前，要保守，不過，因為4月下跌，短線有機會小反彈，反彈時要提高現金，低持股，採來回操作策略。

黎方國認為，美國Fed今年可能會升息10碼，目前3月升息1碼，這次若升息2碼，合計也只升息3碼，才經過三分之一階段，這個時點還不到利空鈍化，因為未來可能出現一次升息3碼的情況，在非常鷹派的干擾因素存在下，要謹慎。

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