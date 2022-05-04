關鍵的明天 留意電子與電動車題材

台股受美股連漲兩日激勵，今（4）日走反彈行情，法人表示，明天將觀察美國聯準會決議，如果升息與縮表結果符合市場預期，則有機會出現利空出盡並延續反彈動能，也有望看到權值股加入反彈行列。

台新投顧副總經理黃文清表示，若美國聯準會第二次升息為2碼，縮表結果與大眾預期相同，則股市將利空出盡，持續反彈，權值股也有機會加入表現，若權值股反彈表現強勁，波段有望走到5月20日。

黃文清建議，投資人明後天操作宜逢低加碼電子股或電動車題材股，整體而言，投顧法人對於台股下半年表現依然看多。

今日亮燈漲停的個股有：91APP*-KY（6741），富鼎（8261），捷迅（2643），中航（2612），中櫃（2613），弘煜科（6482）等股。

今日航運族群表現佳的個股有：慧洋－KY（2637）上漲5.9元，漲幅6.2%；榮運（2607）上漲1.8元，漲幅5.0%；志信（2611）上漲0.8元，漲幅3.6%；長榮（2603）上漲5.0元，漲幅3.4%。