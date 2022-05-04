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價格惹議短多下車 快篩試劑股價跳水、概念股鼻青臉腫

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
家用快篩實名制上路。記者黃仲裕／攝影
家用快篩實名制上路。記者黃仲裕／攝影

快篩試劑的價格再度引發市場爭議，有朝野立委要求再降價，引發檢測股今（4）日盤中股價全倒，指標股泰博（4736）早盤股價跳水，爆量重挫，股價一度來到254.5元，跌幅逾9%，亞諾法（4133）更是一度跌停，ABC-KY（6598）盤中亦大跌逾8%。檢測股重挫亦波及到血氧機概念股，雃博（4106）一度跌停，優盛（4121）也重挫。整體防疫概念股摔得鼻青臉腫，短多下車的賣壓湧現。

法人表示，快篩價格在政府大量採購下將壓低價格，影響市場單價，相關利潤將降低，另外從先前歐美疫情走勢來看，解封後疫情約在一個月內達到高峰，後續新增確診人數將開始下滑，隨著生活逐漸回到常態，恐使快篩概念股偏向短線題材。台灣近日確診人數皆破萬人，但死亡率低，政府持續放寬管制，政策長期走向開放。

泰博昨日發布第1季季報，單季每股盈餘6.69元，表現優於市場預期。法人表示，泰博4月出貨給政府上百萬劑快篩試劑，7月起將快篩的月產擴增至3,000 萬劑，預估若下半年快篩試劑能全產全銷，每股純益有機會上修到30元。

概念股 泰博

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