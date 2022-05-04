航運撐盤台股走勢佳 法人推空手者布局跌深股

受到美股連兩日收漲激勵，台股今（4）日開低走高，自開盤到盤中最高點16,617.0點，上漲118.1點，後續持續在16,500點以上震盪，法人表示，昨（3）日由IC設計族群當主角，今日改由航運族群撐盤，大盤走勢佳，國際股市也有回穩跡象。

華南投顧董事長儲祥生表示，今日由散裝貨櫃輪族群支撐台股，此外也有零星科技股有所表現，加上外資賣壓減輕，讓今日大盤展現出不錯的走勢，後續需觀察內資對於台股是否有信心。

儲祥生建議，今日空手投資者可操作跌深股票，尤其看好科技電子族群的跌深個股，而漲多股票則需注意如：前陣子受惠疫情題材的生技醫療股。而4月營收狀況佳的貨櫃輪族群仍有表現機會，也是投資人今日可參考布局的族群之一。

盤中強勢漲停的個股有：91APP*-KY（6741），富鼎（8261），捷迅（2643），中航（2612），弘煜科（6482）等股。

盤中航運族群亮燈漲停的個股有中航（2612），而漲幅維持在4%以上的個股有：中櫃（2613），榮運（2607），慧洋-KY（2637），志信（2611），新興（2605）。