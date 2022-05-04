貨櫃三雄揚帆齊漲 投顧揭長期三優勢

航運類股指數今(4)日盤中漲幅逾3%，貨櫃三雄走勢備受關注，投顧說，貨櫃航運股同時具備業績及獲利大幅成長、本益比很低、殖利率很高三種會使股價大漲的基本面元素，三優勢遠遠超過目前電子股，而且又是權值股，可以肩負貢獻台股大盤指數的任務。

宏遠投顧分析貨櫃輪景氣仍看好的主因：

一、2023年仍供不應求，2023~2025年仍大賺

雖然近期受到俄烏戰爭及中國大陸清零封城影響使得運價連續15周下跌，但最近1~2個月歐美股市都在吃庫存，預期大陸解封之後的搶運將使對貨櫃航運的需求持續大增、塞港及基礎建設不足也非兩三年可解決、減排碳的拆船及降速行駛造成船隻供給大減、碼頭工人及運輸工人嚴重短缺、今年初歐洲線及5月美洲線合約將上漲2~3倍、台灣三家貨櫃航運公司從去年下半年起有新船加入，2022年獲利將會大幅超越2021年，2023年貨櫃航運業仍將大賺。

2020年全球貨櫃航運價格大漲，當年度供不應求做為平衡基準的1為基準，乘上往後幾年的增量，換算成2023年船隻供給及需求增量，則2023年供給增加1.17596，2023年需求增加1.183，需求仍然高於供給。

之所以用2020年為供不應求的基準點為1的預估方式，因為長榮海運在2018~2019年大造船，就是看到2016年韓進海運倒閉後，貨櫃航運市場沒有再大造新船，加上舊船的淘汰及拆掉，早就算出2020年貨櫃航運供不應求，因而把2020年當成貨櫃航運供需平衡是合理的。

這些情況還不包含塞港使得新船有效運力降低，以及減排碳所需拆船及降速行駛等等情況，都會使貨櫃船實際供給更進一步大幅下降；因為2023年的減排碳規定使得老舊船隻需要拆船及降速行駛，加上塞港造成有效運力大降，使得2023~2025年不會供給過剩，除非全球經濟大蕭條。

包含2023年大約有5~6%的船隻不符合減排碳必需要拆掉，另外還有五成以上船隻不符合減排碳規定，需要降速行駛；但是，目前船隻不僅沒有降速行駛，還因卸貨完畢後快速衝回亞洲是超速行駛，一來一往將會降低約10%%運力，兩者合計將會降低超過 10%運力，足以抵銷2023~2024年新船增加的運力，且因2025年沒有新船供給大增，推估2023~2025年貨櫃航運仍供不應求，貨櫃航運業仍將會大賺。

二、美國企業庫存年比，要跟庫存/銷售比一起看

1 月中下旬至今貨櫃航運運價下跌因素主要來自於：1.農曆春節前後的季節性淡季因素；2.俄烏戰爭影響歐洲航線；3. 大陸封城影響生產供應；4.少數因通膨上升使得非必要性產品需求下降。

目前美國企業庫存年比增加來自於：1.缺料，缺一個料號都無法順利生產，許多庫存卡在那邊；2.疫情造成 Just in Time零庫存管理模式崩解，廠商會多備一些庫存，這將會是這幾年的常態，直到疫情完全消失後的一年以後。3.由於原物料價格大漲，也會使得庫存及在製品的原料金額大增，如同CPI及PPI指數年比大增的情況一樣。除非全球經濟出現蕭條，不然的話，全球貨櫃需求也是跟全球經濟成長呈正相關成長。

美國企業庫存年比增加，要跟庫存/銷售比一起看，庫存/銷售比還在40年新低代表甚麼意思？ 表示消費很強(分母)，消費者手上沒有庫存(很低)，買不到貨！且從生產端到銷售端以往可能需要經過2~3個月時間，但疫情造成的部分料件短缺，因而生產端生產不出來造成企業庫存年比增加，消費者買不到東西的情況！

三、通膨上升，民生消費擺第一

非必要消費會降低貨櫃船運送的大都是民生物品，不是運送輕薄短小及貴重物品(那是飛機運用的)，目前一般人民很缺的是民生物資，尤其物價高漲之後，一般民眾消費完民生物品之後所剩下的預算將會變少，將會降低非必要性產品的需求，這也是近期科技股股價跌的主因之一。

因為基本的民生消費都要吃以及都要用，因而對貨櫃航運業的影響有限，例如2022年3月美國公布零售銷售金額高達6,657億美元創新高，YoY+6.88%(因2021年3月同期6,228億美元，屬於較高的基期，因而YoY成長幅度縮水）。

此外，從3月美國零售銷售細項來看，三個衰退的項目中，僅有一項跟貨櫃航運有關。

1.電子產品汽車YoY–9.74%（高單價，輕薄短小，主要走空運）。

2.健身運動YoY–5.05%（首度下滑，因解封後，居家運動需求降低）。

3.汽車YoY–1.18%（缺料；整車運輸透過專用的汽車運輸船，不使用貨櫃船）。

由於貨櫃航運本身沒有生產製造任何產品，僅是替所有製造業運送商品，如果經濟衰退，貨櫃航運的需求必然也會衰退，經濟成長自然對貨櫃航運的需求也會成長。

股市漲跌架構當中，同時兼具業績及獲利大幅成長、本益比很低、殖利率很高者，往往才是股市強勢股主角，而且股價最高點往往也會出現在EPS 最高當年度，不會是前一年度。