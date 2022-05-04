無懼鄭州封城 鴻海股價早盤上揚

中國大陸鄭州從今（4）日起封城一周，鴻海（2317）所在航空港區維持封閉生產，鴻海股價也無懼鄭州封城的消息，今日股價上揚1.95%，鴻海股價在100元有強力的支撐。

蘋鏈重要代工廠富士康，廠區所在的鄭州科技園位於鄭州航空港區內，繼續執行現有防控措施，也就是封閉生產。鴻海今日也傳出可能代工蘋果Apple Car的消息。

針對鴻海本季營運，外資指出，在4月上海、昆山等地實施封控下，消費電子市場需求疲軟，預估鴻海第二季營收成長動能將低於第一季，但與去年同期持平。

外資指出，儘管鴻海的大型工廠在疫情下仍能正常運作，但預估物流和供應鏈中斷仍可能對其營收成長造成壓力。不過外資認為，儘管現在中國大陸部分城市疫情嚴峻，但是鴻海營收成長動能仍將優於2年前疫情爆發時、也就是2020年第一季，以鴻海在2020年的強勁執行力和經驗，可抵消今年第2季受到疫情的影響。

外資反映鴻海第一季營收優於預期，上調2022全年營收預估5%至6兆。