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台股ETF再+1！永豐優息存股ETF 5月9日開募

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

台灣基金產品，繼前兩年掀起投資熱潮的ESG永續、5G、電動車、高股息等主題，今年在全球金融環境步入升息、通膨節奏之際，新基金發行也緊跟市場脈絡，目前台股投資價值股、防禦策略最熱門，永豐投信首檔雙月配息存股概念、聚焦價值股投資的台股ETF，永豐優息存股ETF（00907）將在5月9日開始募集。

永豐優息存股ETF，追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」，該指數編製原則，鎖定市值250大民生必需景氣循環相關產業，以企業ESG表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選30檔上市股票作為成分股，成分股具有公司經營體質健全、穩定配發股利，產業別投資聚焦穩定配息與具備存股概念優質金融、傳產等價值型類股。

永豐投信總經理濮樂偉指出，今年美國、台灣同步啟動升息循環周期，投資人理財工具進入以股息取代債息的年代，過去習慣以債券收息為主的投資工具型態轉變，加上今年金融市場呈現大波動行情，建議投資人宜採防禦、穩健策略投資，有息收需求的投資人，不妨鎖定類債型股票工具。

永豐優息存股ETF擬任基金經理人張怡琳指出，近一年台股攻高後，行情波動加劇，剛過去的4月台股修正點數近1,200點，短期股價震盪劇烈，也突顯防禦性、價值型資產配置重要性。

新發行台股ETF配息頻率由年配、半年配、一直到季配，配息間隔縮短趨勢，永豐投信更有開創之舉，永豐優息存股ETF設計首創台股ETF雙月配息機制，除息月落在偶數月，提供每兩個月固定現金流，基金配息政策主要以追求穩定配息，同時透過收益平準金機制，提供長期投資人穩定的配息來源，合理反映不同投資人持有期間的實際息收報酬。

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