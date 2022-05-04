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長榮領軍衝、中航飆漲停 航運股占大盤成交比重躍增

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

長榮海運（2603）力增，擠進全球第六名，在股價擠下萬海（2615），登上航運股王後，今（4）日持續上漲，早盤開高走高，一度拉升至153元，盤中漲幅逾3%，成交量爆出逾5.9萬張，高居個股成交量冠軍，同時帶動航運股大漲，類股占大盤成交比重逾33% ，類股漲幅一度超過3％，其中，中航（2612）亮燈漲停，中櫃（2613）也一度觸及漲停。

長榮全球貨櫃輪市場排名衝高，根據Alphaliner最新統計資料，長榮現有運力TEU（20呎櫃）總數字已贏過日本最大的貨櫃輪航商ONE（日本的海洋網聯船務公司，Ocean Network Express），全球排名擠進第六名；昨日股價收146.5元，超越萬海收盤價146元，長榮正式成為航運股的股王。

雖然3月運價跌幅達8%，但長榮3月營收586.7億元，年增83.98%，單月營收逆勢創高；累計今年第1季營收1,708.16億元，年增89.9%，刷新歷史記錄。

隨著首季財報將公布，長榮股價在整理後近期往上拉升，今日以148.5元開高，一度拉升至153元，突破150元關卡，盤中漲幅3.41%，成交量爆出逾5.8萬張，居個股成交量冠軍，同時帶動航運股的攻勢，占大盤成交比重增至3成以上。

長榮領攻，貨櫃股走強，陽明（2609）、萬海盤中漲幅都逾2%，中航則是衝上漲停57.5元鎖死，表現強勢，中櫃一度亮燈漲停，盤中漲幅9.72%，榮運（2607）、新興（2605）、志信（2611）漲幅都超過半根停板，航運股盤中漲幅一度逾3%，盤中漲幅2.68%。

長榮海運 航運股

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