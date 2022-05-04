日盛證券推複委託優惠 2022年底前申購美港股免低消

為提供投資人便利的投資管道，日盛證券特別推出電子交易美港股，至2022年底取消最低手續費限制。同時，「日盛SMART美股通」APP提供即時報價服務，解決一般財經資訊網站僅提供延遲15分鐘的報價問題，也為投資人整理、分類最新美股財經資訊，享有免低消優惠就趁這一波。

依據證券商業同業公會統計，2021年複委託開戶數304.9萬戶，年增38.3％，成交金額以美國最高，達3兆3,251億元(占77.0％)，年增21.6％；其次為香港地區4,778億元(占11.1％)，年減14.8％，顯示大部分投資人投資國際股市以美、港股為主，複委託成為國人資產配置的重要工具之一。

國人過去偏好透過海外券商進行交易，主要是因為交易免手續費且不受低消的限制，但因為海外券商非金管會核准的業者，不受監管制度保護規範，如有帳務安全或稅務上的問題，投資人只能與海外券商自行確認與申訴。日盛證券表示，透過複委託下單海外股票，錢不用匯至海外帳戶，省去匯款手續費及郵電費，還可以選擇台幣交割，在台灣就可以處理帳務問題，方便又安全。

日盛證券表示，無論選擇哪一種方式投資，目的就是達到多元的資產配置，以美股來說，2021年全球市值排名前十大公司，高達8家為美國企業，也有許多來自全世界其他國家優秀的企業至美國掛牌上市，投資人甚至可以藉由ETF來做避險策略，例如政府公債ETF或股債平衡的ETF。

此外，投資海外市場最棘手的就是遇到稅務問題，國人偏愛高殖利率的股票，不過申購美股、ETF如有配息，多會被先預扣30%的稅額，如果配息屬於利息性質者，就可以退稅。使用海外券商下單，投資人須自行辦理退稅，辦理程序、填寫資料複雜，透過日盛證券為美國國稅局認可的合格中介機構(Qualified Intermediary，QI)，為了保障客戶的權益，會在隔年與美國上手券商進行稅務重新認定後，協助將多扣的稅額主動退還至投資人銀行帳戶中，投資人不需做任何申請動作省去很多複雜程序，退回的款項對投資人而言，可以大幅提高投資的實際收益率。