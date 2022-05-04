富邦期貨：市場等待聯準會利率決議

受到市場仍在等待聯準會利率決議，目前市場預估聯準會將升息兩碼，並開始縮表，帶動美股走勢開盤後轉趨震盪，但受到烏俄衝突目前仍在升溫，戰爭風險仍未解除，天然氣價格上漲至14年新高，及美債殖利率上漲至3%左右，帶動銀行及能源類股收高，推升美股四大指數震盪收紅；其中，Nasdaq指數上漲0.22%、費城半導體指數上漲0.75%。

台股周二隨美股轉趨下跌，成交量再度下滑，顯示目前接近聯準會利率決議之影響下，投資人風險偏好持續受到壓抑，追價力道因此不足，由於俄、烏地緣衝突持續，中國大陸封鎖疫情干擾產業供應鏈，高通膨打壓企業獲利以及消費者信心，加上Fed將公佈激進的貨幣政策，在資金心態偏向保守謹慎下，市場易受利空衝擊引發拋售賣壓，目前台股短線行情仍以跌深反彈視之，追高宜謹慎。