台股跌近百點 法人：搶短或有空間、中長線仍偏空

台股今（3）日在美科技類股領軍急拉尾盤，化解部分上周五大跌壓力後，指數小幅開低後維持在平盤附近震盪，但系統性風險仍高，導致市場追價意願偏低，成交量能持續縮減，終場指數下跌93點，收在16,498點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，由於新訂單、生產與僱傭指數成長放緩，美國最新公布的4月ISM製造業指數下降至55.4，已連兩月下滑，不僅遜於市場預期的57.6，也低於3月的57.1，為2020年來最低水準。中國大陸各省市首季經濟表現全出爐，受疫情衝擊的吉林年減7.9%，排名最末，表現較差的還有天津、遼寧、上海，分別僅成長0.1%、2.7%和3.1%，官方媒體示警，中國大陸經濟下滑壓力持續增大。

顯示目前全球兩大經濟體分別受到物價與疫情的干擾，其中中國大陸疫情的部分，因採取嚴格的防疫手段，預期對經濟面的衝擊主要集中於第一季，後續將逐步減緩，但美國承受高物價的壓力，預期短期在俄烏戰火仍未見停火曙光前，將難以宣洩。

分析師指出，市場預料聯準會（Fed）將會在周四凌晨升息2碼，將是自2000年以來最大幅度的一次升息，然而市場關注點將落於失控的通膨能否獲得控制，並且加速的緊縮政策是否會引起經濟衰退，尤其俄烏戰爭造成供應鏈中斷，已造成物價的快速上揚，並且消息傳出歐盟將提議在今年年底前禁止進口俄國能源，後續壓力將持續增加。

但在Fed宣布升息前，國際股市已領先反應利空而持續拉回測底，在短線跌深與月季線負乖離偏高之下，技術面有望跌深反彈，因此預期指數有望複製今年3月Fed首度升息的走勢，在升息前持續拉回，但宣布升息後利空出盡而轉強，因此短線操作上可偏多搶短，但物價通膨問題難以在短期解決，因此趨勢未反轉之下，中長線偏空格局不變，因此短線搶多僅能以低持股策略執行，並且在後續反彈力道減弱時便應獲利了結出場。