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法人：IC設計族群有跌深反彈之勢 明後天可嘗試布局

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影
台股示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影

今（3）日台股走勢疲弱，開盤後持續低檔震盪，尾盤稍有拉回。法人表示，從今日成交量僅1,771.0億元，創下一年半以來最低，便可知市場觀望氣氛凝重，不過櫃買市場的科技電子族群今日表現不錯，集中市場的科技電子族群也受激勵，進而小幅拉升尾盤。

華南投顧董事長儲祥生表示，IC設計族群有跌深反彈之勢，不過由於過去回檔超過50%，未來仍要持續觀察反彈動能是否延續，以及反彈的幅度多寡，若反彈幅度大且能持續，將有機會拉高大盤表現。建議投資人，明後天雖可嘗試布局IC設計族群，但仍需留意個股表現，設定停利停損點，謹慎操作為佳。

而今日生醫族群亦有所表現，群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，生技醫療族群此次受惠疫情題材，其實觀察過去，生技醫療每年都會漲1～2個月，因此，在尚未爆大量之前都可以偏多操作，以做價差的角度因應，風險較小，而標的選擇則可看同一波段中表現最佳的個股。

今日上市半導體與電子族群亮燈漲停的個股有聯德（3308），表現佳的個股有：世芯-KY（3661）上漲62元，漲幅7%；愛普*（6531）上漲13.5元，漲幅5.3%；矽格（6257）上漲2.7元，漲幅4.7%；矽力-KY（6415）上漲115元，漲幅4.2%；創意（3443）上漲17.5元，漲幅4.2%；谷崧（3607）上漲0.6元，漲幅5.2%。

今日上櫃半導體與電子族群亮燈漲停的個股有百徽（6259）、凱鈺（5468）、臺龍（6246）；表現佳的個股有：臺慶科（3357）上漲5.5元，漲幅5.3%；沛亨（6291）上漲6.2元，漲幅8.8%；晶宏（3141）上漲11元，漲幅8.3%；信驊（5274）上漲150元，漲幅5.6%；晶焱（6411）上漲7.5元，漲幅5.6%；宏觀（6568）上漲8.5元，漲幅5.6%；紘康（6457）上漲5元，漲幅4.9%；台半（5425）上漲3.2元，漲幅4.1%。

今日生技醫療族群表現佳的個股有：全宇生技-KY（4148）上漲7.6元，漲幅9.8%。而造紙工業族群表現佳的個股有：華紙（1905） 上漲1.8元，漲幅9.4%。

個股 生技

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