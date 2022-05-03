快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股下跌93.28點 三大法人買超7.44億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

市場預料聯準會（Fed）本周除了將升息0.5個百分點，也將開始縮減疫情期間購買債券而大幅膨脹的資產負債表。另外在美元指數進逼104下，台股今（3）日承壓，盤中一路走跌，尾盤稍有反彈，終場收在16,498.9點，下跌93.28點，成交量大縮至1,771.03億元；三大法人買超7.44億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超4.41億元，投信買超17.02億元，自營商賣超（合計）13.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.09億元，自營商（避險）賣超11.89億元。

華紙（1905）宣布本月再度調漲各種紙價8%，下月也不排除再行調漲，帶動造紙類股齊漲，漲幅3.28%，華紙、寶隆（1906）漲幅逾9%。今高價電子股出現跌深反彈，如矽力-KY（6415）、信驊（5274）、力旺（3529），台積電（2330）收531元，跌幅1.3%，聯發科（2454）收820元，跌幅1.2%。股價近期呈現多頭走勢的中華電（2412）出現長黑，收127元，跌幅2.67%，金融股也走勢疲弱，指數跌幅1.19%，玉山金（2884）跌幅最重，大盤收在16,498.9點，跌幅0.56%。

自營商 華紙

延伸閱讀

4月外資賣、投信買 這幾檔土洋同步大買超

電子翻黑金融弱勢 台股一度失守16500點

在總經面不利大環境下 台股第二季宜保守看待

兩大因素影響 觀察台股本周是否反彈

相關新聞

亞系外資憂亞洲科技股底部未到 調降4半導體股目標價

半導體庫修正問題成為外資擔憂的重點，亞系外資最新報告認為，將不是假設性問題，目前亞洲科技股都還未反映獲利下修的風險，相關...

Q2傳產 電子不同調 FAANG干擾投資信心

通膨、升級、俄烏戰爭、上海封城等不確定因素持續干擾全球股市，其中，美、台科技股短線更是相對弱勢，不過，美國的超級財報週持續進行中，許多傳產、科技大廠近期陸續公布財報及展望

法人買＋5月上漲率 網通 防疫 航空 抗跌當家

又來到每年一度的繳稅季節，觀察到過去3年台股5月份的收盤也都是下跌的，以月K線來看，2019年5月跌幅為4.28%、2020年的5月跌幅為0.45%、2021年5月跌幅為2.84%，觀察最近幾年台股5月份上漲的機率並不高。

台股下跌93.28點 三大法人買超7.44億元

市場預料聯準會（Fed）本周除了將升息0.5個百分點，也將開始縮減疫情期間購買債券而大幅膨脹的資產負債表。另外在美元指數...

大摩對股王目標價大砍千元 下修至2,500元

摩根士丹利在最新出爐的報告中，將股王矽力-KY（6415）目標價大砍千元，由3,500元一口氣下修至2,500元，並重申...

台股下跌93點收16,498點 台積電下跌7元收531元

台股大盤今(3)日終場下跌93.2點，跌幅0.5%，收16,498.9點，成交量1,771.0億元。櫃買市場3日終場上漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。