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台股下跌93.28點 三大法人買超7.44億元
市場預料聯準會（Fed）本周除了將升息0.5個百分點，也將開始縮減疫情期間購買債券而大幅膨脹的資產負債表。另外在美元指數進逼104下，台股今（3）日承壓，盤中一路走跌，尾盤稍有反彈，終場收在16,498.9點，下跌93.28點，成交量大縮至1,771.03億元；三大法人買超7.44億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超4.41億元，投信買超17.02億元，自營商賣超（合計）13.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.09億元，自營商（避險）賣超11.89億元。
華紙（1905）宣布本月再度調漲各種紙價8%，下月也不排除再行調漲，帶動造紙類股齊漲，漲幅3.28%，華紙、寶隆（1906）漲幅逾9%。今高價電子股出現跌深反彈，如矽力-KY（6415）、信驊（5274）、力旺（3529），台積電（2330）收531元，跌幅1.3%，聯發科（2454）收820元，跌幅1.2%。股價近期呈現多頭走勢的中華電（2412）出現長黑，收127元，跌幅2.67%，金融股也走勢疲弱，指數跌幅1.19%，玉山金（2884）跌幅最重，大盤收在16,498.9點，跌幅0.56%。
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