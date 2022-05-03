台股下跌93.28點 三大法人買超7.44億元

又來到每年一度的繳稅季節，觀察到過去3年台股5月份的收盤也都是下跌的，以月K線來看，2019年5月跌幅為4.28%、2020年的5月跌幅為0.45%、2021年5月跌幅為2.84%，觀察最近幾年台股5月份上漲的機率並不高。

2022-05-03 14:45