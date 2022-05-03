大摩對股王目標價大砍千元 下修至2,500元

摩根士丹利在最新出爐的報告中，將股王矽力-KY（6415）目標價大砍千元，由3,500元一口氣下修至2,500元，並重申「劣於大盤」評等，本益比降到32.2倍，高本益比環境不再。矽力-KY 股價3日漲115元、4.24%，收在2,830元。

報告指出，一年半以來，電源管理IC（PMIC）產業受惠於產品周期強勁，獲利不錯，但由於晶圓成本上揚、中國大陸業者崛起、德儀（TI）競爭，加上消費性電子需求放緩，循環即將到頂，未來獲利恐將有壓，預估矽力-KY今年毛利率約落在52~54%。

報告指出，來自於德儀及大中華區的競爭愈來愈大。隨著德儀擴充產能，競爭將更激烈，尤其是對於消費電子產品比重較高的大中華區廠商來說。德儀何時開始增加對於消費端的供給，將是矽力-KY及其他廠商的主要風險。

報告指出，矽力-KY可能需要對較小的客戶提高價格，以緩衝晶圓成本上揚的衝擊。通路調查顯示，較小的客戶可能願意仍與矽力-KY來往，因為矽力-KY可以提供較佳的服務。不過，中型或大型客戶可能就轉向德儀，原因是德儀有更廣的產品組合及更佳品質。

大摩還出具PMIC產業大報告，用56頁的篇幅分析PMIC所面臨的逆風。報告中初評力智，投資評價是劣於大盤，目標價為350元，預估今年每股稅後純益（EPS） 19.86元。力智3日跌7.5元、1.6%，收460.5元。