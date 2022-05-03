亞系外資憂亞洲科技股底部未到 調降4半導體股目標價

半導體庫修正問題成為外資擔憂的重點，亞系外資最新報告認為，將不是假設性問題，目前亞洲科技股都還未反映獲利下修的風險，相關個股底部未到，除調降兩檔晶圓代工股的評等及目標價，也同時調降兩檔IC設計股的目標價；其中聯電（2303）、世界先進（5347）降至中立評等，目標價降至45元、110元，聯發科（2454）目標價下修至840元，聯詠（3034）目標價降至400元。

亞系外資認為，半導體庫修正將是時間點及程度大小的問題，目前亞洲科技股的股價還未完全反映獲利下修的風險，若以最悲觀的情境來假設，恐有回跌到疫情前甚至下探到2018年時的水位。

亞系外資擔憂科技股股價恐將再下修，底部時間可能要等到今年底或明年第1季；由於半導體股的股價修正還未反映獲利下修風險，亞系外資決定調降聯電、世界先進評等及目標價；同時下修聯發科、聯詠目標價。

亞系外資調降晶圓代工股聯電及世界先進評等，都由買進調降至中立評等，聯電目標價由95元一口氣腰斬，調降至45元；世界先進目標價則由165元下修至110元；但重申台積電（2330）買進評等，目標價維持900元。

IC設計股的聯發科及聯詠目標價也遭調降，評等則是重申為中立，聯發科目標價由960元調降至840元；聯詠目標價由515元調降至400元。

聯電今(3)日收47.25元，下跌0.55元，跌幅1.15%；世界收104元，下跌1.5元，跌幅1.42%；台積電收531元，下跌7元，跌幅1.3%；聯發科收820元，下跌10元，跌幅1.2%；聯詠收403.5元，上漲5元，漲幅1.25%。