台股下跌93點收16,498點 台積電下跌7元收531元
台股大盤今(3)日終場下跌93.2點，跌幅0.5%，收16,498.9點，成交量1,771.0億元。櫃買市場3日終場上漲0.3點，漲幅0.1%，收195.1點，成交量507.9億元。台積電（2330）今日終場股價下跌7元，跌幅1.3%，收531元。
今日盤中成交金額大且上漲個股有：力旺（3529），矽力-KY（6415），信驊（5274），世芯-KY（3661），AES-KY（6781）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：譜瑞-KY（4966），富邦媒（8454），聯發科（2454），瑞基（4171），上緯投控（3708）等股。
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