4月外資賣、投信買 這幾檔土洋同步大買超

台股4月下跌1,101點，跌幅6.22%，統計三大法人買賣超，外資單月賣超2,594.94億元，投信則是買超293.23億元，持續呈現外資賣、投信買的對作格局，但在土洋法人買賣超前十大個股上，有4檔個股則是同步獲得外資及投信大買超，法人表示，目前市場在等待FOMC會議結果，如果緊縮政策一如市場預期，將有機會展開彈升行情。

台股上周呈現土洋對作，外資持續賣超，已連五周賣超，外資今年來賣超台股7,185億元，創外資單年度賣超台股之冠；投信上周買超台股，連十六周買超，今年來買超台股1,241億元；統計4月外資賣超達2,594.94億元，投信則是買超293.23億元。

如果以外資及投信買賣超個股來看，4月同步在外資及投信買超前十大名單的個股包括華航（2610）、長榮航（2618）、中信金（2891）、華新（1605）等，但是臺企銀（2834）及元大金（2885）則是外資賣，投信買。

4月外資買超前十大個股依序是華航、長榮航、中信金、友達（2409）、兆豐金（2886）、華新、亞太電（3682）、玉山金（2884）、遠傳（4904）、中華電（2412）；外資鎖定的買超標的包括航空股、金融股、電信股等；4月買超華22萬9,893張，買超長榮航15萬7,507張，買超中信金14萬7,094張。

4月遭外資賣超前十大個股依序有新光金（2888）、聯電（2303）、台積電（2330）、臺企銀、仁寶（2324）、元大金、宏碁（2353）、鴻海（2317）、日月光（3711）、群創（3481）等；賣超新光金達51萬7,268張，賣超聯電30萬3,642張，賣超台積電19萬5,700張。

4月投信買超前十大個股依序是中信金、華航、長榮航、元大金、華新、元晶（6443）、臺企銀、寶成（9904）、富邦金（2881）、光寶科（2301）等；投信買超中信金75,583張，買超華航72,284張，買超長榮航69,916張。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在美國升息、通膨增溫的衝擊下，今年法人資金明顯呈現外資賣、投信買的局面，由於全球預期聯準會緊縮政策可能加速，讓外資今年來賣超台股金額改寫單年最高，不過，投信目前連續買超台股13天，且統計今年來至4月底的75個交易日中，有66天買超台股，投信今年買超金額已居史上單年度第二高，僅次於2007年的1,553.79億元。

葉獻文認為，因外資賣超主要鎖定權值龍頭股，今年美股科技股表現落後，拖累台股科技股疲弱不振，進而影響指數走勢，目前市場等待今明兩天將召開的FOMC會議結果，如果緊縮政策如市場預期，有機會展開彈升行情，另外，市場期待大陸五一長假後上海有望解封復工，對相關電子股供應鏈將是一大利多。