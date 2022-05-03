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長榮海運 今登上航運股股王

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮（2603）今(3)日盤中股價超車萬海（2615）成為航運股的股王，不只是國內海運業的龍頭霸主，隨著布局策略不同，股民也開始看到長榮海運的魅力。

長榮海運今天股價力守平盤145元，盤中一度來到146.5元，成為貨櫃三雄之首，也超越萬海的股價，萬海今天盤中一度衝高來到147元，但股價壓低一度來到142元，盤中在144.5元附近游走，長榮海運的走勢就相對穩健。

法人分析今年海運市場變化大，然而有三件事值得注意，首先，2022年下半年搶運潮；由於2022年上半年中國大陸及東南亞疫情大爆發，造成供應鏈斷鏈，5月開始將後續將衍生出下半年的搶運潮。

其次，目前正在談判的美西碼頭工人換約危機，依照歷史經驗，過去勞資爭議屢屢產生怠工、罷工、封港等爭議，造成嚴重塞港，運價大漲。

第三，IMO（國際海事組織）在海洋環保委員會議拍板，2023年起將強制規範航商碳排，老舊船舶2023年減排降速，對運力供給的壓縮；不少船公司都打算將老舊船舶減速航行達排碳標準，也有業者會評估不排除拆解退出市場。

儘管貨櫃三雄第一季獲利尚未出爐，不過貨櫃三雄第一季營收都創下新高，因此第一季獲利都可望較去年同期大幅成長；不過近期中國大陸部分城市封城及運價指數下跌效應，4月營收多少會受到波及。

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