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股王、股后大車拚 矽力及信驊股價起伏爭王座

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股股王、股后今（3）日股價表現不俗，盤中最高價皆達2,825元，形成寶座爭奪賽，今日盤中，矽力-KY（6415）迎來連兩漲，而信驊（5274）則遇連兩漲後的跌勢，盤中表現仍然由矽力略勝一籌。

矽力今日盤中最大量出現在開盤，賣超75張，9點25分量增價漲至69張、2,820元，並於30分達盤中最高價2825元，後續震盪走低，於2,770元以上震盪。

信驊今日盤中最大量出現在10點半，為買超37張，並推升股價達盤中最高點2,825元，後遇賣壓走跌，盤中維持於2,700元以上震盪，但表現有逐漸趨弱之勢。

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