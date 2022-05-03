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台股盤中表現弱勢 法人列本周三個觀察重點

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

美股昨（2）日雖出現V型反彈，但加上4月29日表現，仍然處於下跌之勢，因此台股今日表現也相對疲弱，盤中觀望氣氛重，法人表示，後續仍聚焦於科技股表現是否為大盤添動能。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，今（3）日外資依然維持賣超，不過指數再跌千點機會小，進行盤面整理機會大。由於外資持續賣超，外資概念股皆屬弱勢，盤面則需觀察航運貨櫃、鋼鐵族群是否有機會反彈。

至於科技股方面，曾炎裕指出，美國聯準會升息影響估值，目前科技股估值調整狀況嚴肅，加上估值股票在空頭市場易被嚴格檢視，更加影響股價表現。預測科技類股7～8月可能釋出下修明年展望訊號，屆時股價恐再迎一波跌勢。

華南投顧董事長儲祥生表示，雖然台股今日表現弱勢，但是賣壓已經逐漸趨緩，投資人可持續觀察今日較強勢的生技醫療與造紙族群，盤中重點仍在跌深股票有無機會反彈。

曾炎裕預期，近期台股大盤指數仍會在16,219～16,800點之間進行橫向整理。投資人不必過度擔憂基本面佳的公司表現疲弱，可留意能源股。

此外，曾炎裕說，近期股市觀察重點有三，一為美國聯準會升息縮表消息；二為每周五與下周一的美股表現，台股將受其影響；三為周線是否連三紅是反彈訊號，不過搶反彈不易，追價勢必遇跌，建議投資人謹慎操作。

美國聯準會 台股 科技股

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