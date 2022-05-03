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航海王爭霸 長榮股價超越萬海

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（3）日開高後翻黑，航運股表現相對抗跌，盤面上，貨櫃股、散裝股漲跌互見，航空股則是力守紅盤，貨櫃三雄股價排名出現洗牌，長榮（2603）盤中股價超越萬海（2615），一度拉升至146.5元，盤中漲幅0.68%，萬海盤中跌幅0.34%。

4月上海出口集裝箱運價指數（SCFI）跌幅3.94%，較3月跌幅8.39%縮小，3、4月是市場淡季，跌幅收斂，有利相關航商的營運表現，5月1日起，包括COSCO、ONE、長榮、陽明（2609）等將調漲亞洲至美國綜合費率附加費（GRI）；各公司的收費不同，每40呎貨櫃約加收1,000～2,000美元。

另外，國內航運業表示，上海等地區因為封城、停工沒有貨可出，造成航運供需更加混亂，隨著各地開始解封生產，搶出貨將造成貨櫃輪市場運價變動；法人看好，長榮、陽明、萬海受惠於大陸出貨潮將出籠，有助第2季營收、獲利的表現。

萬海股價長期居貨櫃三雄之首，今日以146.5元開高，盤中翻黑一度下滑至142元，盤中跌幅0.34%；在股價下跌下，失守貨櫃航海王寶座，股價遭長榮超越，長榮早盤以146元開高，一度拉升至146.5元，盤中漲幅0.68%。

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