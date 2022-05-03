紙股報價喊漲 造紙股一夫當關、類股指數一度漲逾7%

烏俄戰爭爆發造成木片與紙漿價格上漲，華紙（1905）宣布本月再度各種紙價調漲8%，下月也不排除再行調漲，激勵今（3）日股價開盤快速攻頂，一度鎖在漲價價21.05元，雖未能鎖住，但股價維持高檔震盪，早盤成交量即近萬張，創下近期最大量。在工紙方面，正隆（1904）先前也說，4、5月後就是旺季，將進行漲價評估，今日包括正隆、永豐餘（1907）股價表現皆十分強勁，早盤一度雙雙上漲逾7%，盤中漲勢稍微壓回。

在造紙股全面點火下，上市造紙類股指數盤中來到387.1點，漲幅逾7%，漲勢居各大類股指數之冠。法人表示，造紙股今年在成本持續增加的壓力下，產品調漲勢在必行，須留意紙價調漲幅度能否跟上成本過速漲幅，否則毛利率仍將承壓。

華紙繼4月調漲產品5-7%，本月再漲8%，6月亦不排除再調漲，主要反映烏俄戰爭爆發造成的木片與紙漿價格上漲壓力。法人表示，2022年以來，烏俄戰爭爆發，俄羅斯木材出口中斷，導致近期木片價格大漲至300美元以上，遠高於以往150美元上下的水準，這一波木片價格最高一度大漲至380-400美元，紙漿價格也隨之走高。

在工紙方面，正隆也在進行漲價評估，雖然近期美國廢紙每公噸回落至260美元上下，但先前高漲的成本仍未全數反映，公司盼獲利能維持過去水準，因此仍在進行漲價停估。

從需求端來看，正隆表示，雖然因疫情稍微受到影響，但目前台灣、東南亞需求仍佳，皆是全能生產，稼動率皆是滿載，僅大陸華東地區上月略受封城影響，有兩個紙器廠幾乎停擺，不過，由於部分外銷訂單移到華南生產，整體影響數僅7-8%。隨著陸廠相繼復工，先前遞延的訂單陸續回籠，影響持續縮小。

法人表示，正隆第2季營運仍可望較去年同期維持雙位數成長，主要是反映去年6月以來的兩波價格調漲，不過，由於去年第2季淡季不淡，需求非常旺，今年在疫情影響下，出貨量會稍微下降。伴隨正隆下半年還有新產能開出，全年營運不乏成長動能。