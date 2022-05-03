台股開盤上漲1點 台積電開平盤

台股今(3)日開盤上漲1.03點，開盤指數16,593.21點；台積電（2330）開出平盤，開盤價538元。

群益投顧說，上周五(4/29)指數呈處3日線之上、12日線之下的短均中性格局，在產業基本面仍嚴峻下，近期前波最弱勢的類股之一「驅動IC設計股」強彈，折射出階段跌深股相對獲青睞。

上周指數甫大向下跳空後旋即獲回補，折射出買盤摸底企圖強烈；惟均線仍處空頭排列，高基期股的輪番修正風險未除，強勢族群的基期補漲股，存「進可攻、退可守」優勢。相關結構下，階段從強勢題材族群中，擇基期、籌碼優勢股守技術面應對，應是利潤/風險比較佳的應對策略。

周一(2日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲84.29點、漲幅0.26%，那克指數上漲1.63%，標準500指數上漲0.57%，費半指數上漲3.51%。

富邦期貨表示，受到市場擔憂美國聯準會升息力道恐將過猛，5月到7月將大幅升息7碼，利率將達2%，美國10年債殖利率突破3%，加上美國ISM製造業指數表現不如市場預期，就業指數大幅下跌，顯示製造業已顯露疲態，週五及週一早盤美股持續大跌，不過，周一尾盤受到美元走高，原物料大幅重挫影響，買盤回流科技股，推升美股四大指數於台灣勞動節假期跌勢收斂；其中，Nasdaq指數及費城半導體指數分別於勞動連假期間下跌2.6%、1.11%。

統一期貨說，外資上周五期貨淨空單減少6,058口至5,674口，十大交易人與特定法人合計買進10,599口。週選支撐與壓力區落在16,000至16,800之間，P/C Ratio升至1.06，整體籌碼中性看待。受惠美股財報佳，台指重回5日線之上。

三大法人上周五集中市場合計買超60.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超65.5億元，投信買超10.4億元，自營商（自行買賣）賣超8.9億元，自營商（避險）賣超6.2億元。