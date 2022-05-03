快訊

直播／五一連假收假確診數再飆增？指揮中心14時說明

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

台股開盤上漲1點 台積電開平盤

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今(3)日開盤上漲1.03點，開盤指數16,593.21點；台積電（2330）開出平盤，開盤價538元。

群益投顧說，上周五(4/29)指數呈處3日線之上、12日線之下的短均中性格局，在產業基本面仍嚴峻下，近期前波最弱勢的類股之一「驅動IC設計股」強彈，折射出階段跌深股相對獲青睞。

上周指數甫大向下跳空後旋即獲回補，折射出買盤摸底企圖強烈；惟均線仍處空頭排列，高基期股的輪番修正風險未除，強勢族群的基期補漲股，存「進可攻、退可守」優勢。相關結構下，階段從強勢題材族群中，擇基期、籌碼優勢股守技術面應對，應是利潤/風險比較佳的應對策略。

周一(2日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲84.29點、漲幅0.26%，那克指數上漲1.63%，標準500指數上漲0.57%，費半指數上漲3.51%。

富邦期貨表示，受到市場擔憂美國聯準會升息力道恐將過猛，5月到7月將大幅升息7碼，利率將達2%，美國10年債殖利率突破3%，加上美國ISM製造業指數表現不如市場預期，就業指數大幅下跌，顯示製造業已顯露疲態，週五及週一早盤美股持續大跌，不過，周一尾盤受到美元走高，原物料大幅重挫影響，買盤回流科技股，推升美股四大指數於台灣勞動節假期跌勢收斂；其中，Nasdaq指數及費城半導體指數分別於勞動連假期間下跌2.6%、1.11%。

統一期貨說，外資上周五期貨淨空單減少6,058口至5,674口，十大交易人與特定法人合計買進10,599口。週選支撐與壓力區落在16,000至16,800之間，P/C Ratio升至1.06，整體籌碼中性看待。受惠美股財報佳，台指重回5日線之上。

三大法人上周五集中市場合計買超60.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超65.5億元，投信買超10.4億元，自營商（自行買賣）賣超8.9億元，自營商（避險）賣超6.2億元。

美國聯準會 美股

延伸閱讀

台股迎五一連假後開盤 法人：走勢偏弱勢整理

在總經面不利大環境下 台股第二季宜保守看待

傳蘋果、Intel佔據大量台積電3nm製程訂單 AMD Zen 5架構處理器可能延後推出

台積電ADR隨費半反彈0.9% 較台股溢價2.6%

相關新聞

長榮股價盤中漲至146元 超車萬海成航海王

台股今天表現震盪，貨櫃三雄則有股價爭霸戰，盤中長榮以新台幣146元超車萬海的145.5元，順利拿下航海王寶座

台積電股價震盪 台灣股民挺神山沒在怕

美股四大指數齊漲，台股五一連假後今（3）日開盤走弱，晶圓代工一哥台積電（2330）傳出蘋果新機如期量產的好消息，早盤在平...

紙股報價喊漲 造紙股一夫當關、類股指數一度漲逾7%

烏俄戰爭爆發造成木片與紙漿價格上漲，華紙（1905）宣布本月再度各種紙價調漲8%，下月也不排除再行調漲，激勵今（3）日股...

台股下跌93點收16,498點 台積電下跌7元收531元

台股大盤今(3)日終場下跌93.2點，跌幅0.5%，收16,498.9點，成交量1,771.0億元。櫃買市場3日終場上漲...

外資上週賣超870億 調節新光金逾18萬張最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣870.41億元，其中賣超新光金18.46萬張最多，買超友達5.51...

4月外資賣、投信買 這幾檔土洋同步大買超

台股4月下跌1,101點，跌幅6.22%，統計三大法人買賣超，外資單月賣超2,594.94億元，投信則是買超293.23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。