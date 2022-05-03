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富邦期貨：仍以跌深反彈視之 追高宜謹慎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）

受到市場擔憂美國聯準會升息力道恐將過猛，5月到7月將大幅升息7碼，利率將達2%，美國10年債殖利率突破3%，加上美國ISM製造業指數表現不如市場預期，就業指數大幅下跌，顯示製造業已顯露疲態，上周五及本周一早盤美股持續大跌，不過，周一尾盤受到美元走高，原物料大幅重挫影響，買盤回流科技股，推升美股四大指數於台灣勞動節假期跌勢收斂；其中，Nasdaq指數及費城半導體指數分別於勞動連假期間下跌2.6%、1.11%。

台股上周五延續反彈，但成交量再度下滑，顯示國內外多重利空仍未清除下，投資人風險偏好持續受到壓抑，追價力道因此不足，由於俄、烏地緣衝突持續，中國大陸封鎖疫情干擾產業供應鏈，高通膨打壓企業獲利以及消費者信心，加上FED採取激進升息，在資金心態偏向保守謹慎下，市場易受利空衝擊引發拋售賣壓，目前台股短線行情仍以跌深反彈視之，追高宜謹慎。

美國聯準會 升息 台股

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