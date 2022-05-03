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在總經面不利大環境下 台股第二季宜保守看待

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，過去一周台股大致延續4月以來的震盪格局，仍持續反覆反應美國聯準會可能加速升息、中國經濟放緩、季底電子股庫存調整壓力持續增溫，以及對停滯性通膨發生風險程度增加的擔憂程度。

其中在大環境方面，安聯投信台股團隊表示，一是聯準會釋放更激進貨幣政策訊號及提前縮表的政策方向，雖意在壓抑通膨；但在原物料價格在高檔情勢難以扭轉，不利緩和物價指數，台股、美股因此承壓。其次是市場擔憂停滯性通膨發生風險持續增溫。

安聯投信台股團隊表示，今年最大的風險是通膨，不但讓各國央行有壓力升息，俄烏衝突也讓通膨加劇。 另一方面，通膨可能誘發需求下修，隨著供應鏈庫存逐漸攀升，需關注庫存調整幅度；加上高通膨勢將影響消費力道，也需檢視此對需求端的影響。

第三個大環境變數則是中國經濟成長動能放緩。安聯投信台股團隊表示，中國擴大封城對於供應鏈的影響，則是影響市場信心的另一關鍵因素。儘管部分地區或廠區業者陸續獲准復工，解封後對生產面有正向影響；但封城期間帶來對營運上帶來的挑戰，也讓包括企業、員工等對未來營運方向或個人規劃方向出現變數。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，美國科技股財報好壞參半，聯準會將在5月5日公布縮表規劃，地緣政治緊張加劇，以及美國3月消費者物價指數及生產者物價指數創高等，市場不確定因素仍多。

安聯投信台股團隊表示，在總經面不利的大環境下，基本面又有諸多雜音與不確定性的情況下，第二季宜保守看待，現階段對於下半年基本面難估算，因此布局步調上宜更審慎，題材上更聚焦在高成長動能、但低本益比、評價面浮現的相關族群，如ASIC、載板等。

至於在後續觀察上，安聯投信台股團隊表示，在美國，高通膨環境影響消費力道；在中國，經濟放緩、影響內需消費動能，加上歷經封城，當地民眾對於民生物資等需求度增溫、是否也會壓抑或排擠原本對消費電子相關的需求，也存有變數，需專追蹤需求端的變化。

就技術面，台股短中長期均線架構偏弱，短線跌深儘管有利反彈，但趨勢上偏空格局未變，建議風險控管、切勿躁進。

台股 通膨 美國聯準會

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