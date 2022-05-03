兩大因素影響 觀察台股本周是否反彈

富蘭克林華美投信認為，上周台股經歷大跌後，周五開高走高，本周可觀察聯準會是否如預期升息兩碼與上海是否解除封城兩因素，可能影響台股反彈走勢，建議應謹慎選股、逢低布局，或利用台股基金逢低進場投資。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，由於中國上海大規模封城、加上美國消費力道下滑，整體中國出口連帶受到市場需求削弱，加上歐洲經濟不佳等等因素，影響市場表現，而中國經濟成長力道減緩是事實，這波又因中國清零政策，使得上海因疫情而封鎖，這都環環相扣影響整體國際股市表現，因美股疲弱、台股表現也相對震盪。

然而，郭修伸分析，展望5月行情，可以觀察下周美國聯準會(Fed)是否如預期升息兩碼，符合市場預定範圍，若有依照市場原先預測的腳步，加上中國上海疫情可控、且有趨緩狀況，預計下周上海解除封城，則對於台股來說可望是利多因素，有望出現反彈格局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，全球目前趨勢是與病毒共存，以香港為例，迪士尼已經重新開放，台灣疫情才剛開始擴散，先前防疫做得很好，因此擴散腳步較鄰近亞洲國家慢。然而5月初有財報密集公布，目前看來臉書等大廠已公布利多消息，可以持續觀察看這波至5月中旬財報公布之消息影響，以中國及台灣後續疫情變化，左右市場方向。

另外，周書玄分析，這波全球解封後，中國、歐洲及美國終端消費狀況仍待進一步確認，可看見消費情況受疫情影響，已經由實體線下，轉為線上或者服務類型的消費行為，因此，短線看來實體終端與消費性電子短線表現較不佳，資金轉往B2B、工業電腦、高速運算、戶外、航空、餐飲、運動休閒和紡織等類股，也帶動非電子族群輪動表現的機會。

富蘭克林華美投信分析，短期內疫情影響中國、台灣等電子業出口及供應鏈，也因封城、居家隔離衝擊實體終端消費，目前較看好產業為半導體、伺服器、高速運算、工業電腦等較有機會；傳產部分則建議布局如：汽車零組件、觀光、航空零組件、戶外休閒(服飾、鞋)、腳踏車零組件等。

另外，台股中有關ESG議題，建議可布局回收、儲能、潔淨能源（太陽能、風力發電）等產業，富蘭克林華美投信建議，投資人應可持續觀察美國與中國消費市場情況，加上市場聯準會升息與上海是否解除封城等兩項變化因素，謹慎布局，逢低加碼績優股或者利用定期定額方式，長期投資台股基金，掌握後續上揚的表現機會。