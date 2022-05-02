護盤意味濃！八大公股銀彈指路狂買這檔 法人再授布局重點

美國加速緊縮政策，利差空間浮現、俄烏戰爭拉緊市場緊繃的弦，皆促使資金回流美國市場，加上美股4月最後一個交易日暴跌，加劇台股3日開盤壓力，被視為護盤意義濃厚的八大公股行庫動向蔚為市場信心指標，中鋼（2002）、新光金等八大公股銀彈指路。

根據CMoney統計，八大公股行庫4月買超666.1億元，累計今年來累計買超1,986億元，超越去年全年的1,539億元紀錄，創單年歷史新高。

據統計，近一周以來八大公股行庫將銀彈瞄準中鋼、新光金、台積電等12檔，買超張數均超過5,000張。中鋼最受到八大公股行庫的青睞，近五日買超3.3萬張，短線因富邦特選高股息30ETF進行成分股調整，造成股價有較大的修正幅度，不過鋼鐵基本面持續正向、新光金則以2.9萬張排第二，再來是群創2.2萬張、台積電1.4萬張。

緯創、日月光投控、開發金以及大成鋼買超張數落在0.7萬張之間，大同、華南金、仁寶則有0.6張，榮剛有超過0.5萬張的買盤。

台新投顧副總經理黃文清指出，投資人搶要卡位520行情，除了政策作多股外，不妨也可以留意八大公股行庫買超股，另外，金融股也是可以關注的焦點之一，建議都以逢低布局為主。

群益投顧董事長蔡明彥認為，除了八大大行庫買超股可以留意外，投資人也可以關注台積電、台塑四寶等權值龍頭股，可以發現4月以來投信資金也有瞄準這些大型股進行布局，或有政府護盤的跡象。

在操作上，若投資人想搭上「政策」順風車時，可以挑選具有高殖利率優勢的個股納入優先考量，因其具有下檔保護支撐，較不易在震盪的行情中被甩出去。