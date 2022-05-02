受美股波及台股要跌了？ 國安基金阮清華這麼看

上週美股重挫，道瓊暴跌逾939點，跌幅達2.77%，市場擔心台股受牽連，不過國安基金執行秘書、財政部次長阮清華今信心滿滿表示，「大家可以放心，台灣目前真的是十幾年來算是最好的情況。」

阮清華指出，台股短期內受可能會受到國際面影響，但到最後還是回到基本面，基本面目前為止算穩健，不管出口或投資都持續成長、整體看起來不錯。消費部分，是否受疫情影響還要再關注，但基本面非常穩健，上市櫃公司營收創新高。

他提到，股市短期難免會受國際情勢連動影響，但股市不能看一兩天，是要看趨勢，未來股市風險大家看得到，如俄烏戰爭、國際通膨、美升息等等都是變數，對國內外股市的影響，國安基金立場會密切關注。

「大家可以放心，我覺得台灣目前真的是十幾年來算是最好的情況」，阮清華強調，疫情當然比較擔心，但99%以上都是輕症或無症狀，重症比例很低，目前假定疫苗施打率可以拉高，我相信很快防疫就可以控制住。