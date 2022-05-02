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黃天牧對股市信心喊話 用「遛狗理論」妙喻

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
金管會主委黃天牧上午前往立法院財政委員會針對「如何加強防疫保單之監理，以落實消費者及股東權益保障」進行專題報告。記者蘇健忠／攝影
金管會主委黃天牧上午前往立法院財政委員會針對「如何加強防疫保單之監理，以落實消費者及股東權益保障」進行專題報告。記者蘇健忠／攝影

在俄烏戰事、升息及通膨等衝擊下，美股持續大跌，台股今天因勞動節補假沒有開市，但市場關注台股明開盤表現。金管會主委黃天牧今說，台股今年以來表現仍相較抗跌、流動性也很足，並喊出「遛狗理論」，即狗是價、主人是基本面，「狗跑來跑去，仍是回主人身邊」，強調國內基本面仍佳。

黃天牧今日赴財委會針對「如何加強防疫保單監理，落實消費者和股東權益」提出專案報告並備詢。國民黨立委賴士葆指出，俄烏戰爭打不停，還有升息等因素使股市重挫，雖然今天台股沒有開市，但市場關注明日開市表現，「主委要不要對台股信心喊話？」

黃天牧分析，美國升息、俄烏戰爭後，全球股市波動高，但台股年初以來大約下跌8%多，跌幅仍相較鄰近國家收斂，加上第一季經濟成長率接近4%，整體國內基本面仍良好。

他也強調，現在台股每日成交量還有3000億元左右，跟去年相比雖減少，但與10幾年前相比是多了很多，「流動性還是很足」；對於股市則以「遛狗理論」妙喻，強調「狗跑來跑去，還是回來主人旁邊」，即狗是價格、主人是基本面，整體基本面還是很強。

會前黃天牧受訪時也說，台股相對於外國跌幅較低，外資持有台股4成左右，交易金額都在3000億元左右，股市最終就會回歸基本面，提醒投資大眾注意風險、審慎選股。

台股 美國升息 黃天牧

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