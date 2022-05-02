四大因素影響資金回流 法人：預期5月下旬或6月後
永豐投顧表示，Fed政策、通膨壓力、俄烏戰爭、中國大陸疫情等金融市場四大問題仍在進行式，美股就如同2004～2006年升息期間，在升息前後半年期間，股市都處於不穩定格局；再者，大陸封城影響供應鏈，中概股4月營收表現不佳，影響股市資金回流速度，故預期5月下旬或6月後，等市場習慣Fed升息步調後，配合上市櫃公司供應鏈恢復正常，資金才會慢慢重回股市，故預估第2季指數區間看16,200～17,400點。
永豐投顧說，Fed升息縮表動作積極已攤在陽光下，若以2004年6月至2006年6月歷史經驗來看，當時連續升息17次，利率由1％上升至5.25％，CPI雖壓抑下來，但卻因為利率升至5.25高水準，造成民眾房貸壓力，最終引發2007年次貸危機，殷鑑不遠，相信Fed升息腳步雖快，但利率水準不致提高至威脅到經濟成長，但俄烏戰事是變數，若戰事嚴峻，俄國動用核武，則全球股市恐再次受到驚嚇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言