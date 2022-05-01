2022上市櫃金融股殖利率爭霸 大展證11.7%奪冠

48檔上市櫃金融股殖利率誰領風騷？大勢可謂底定。按上周五（29日）收盤價計，今年現金股息殖利率前五強，破天荒全由證券股包辦，其中四檔還呈現「雙位」數，依序為：大展證（6020）11.7%、宏遠證（6015）與康和證（6016）都是11.2%、群益證（6005）10.5%、統一證（2855）9.1%。

上市櫃含興櫃，48檔金融股已有43檔公布2021年股利分配情況，富邦金（2881）、國泰金（2882）、台新金（2887）、日盛金（5820）、安泰銀（2849）等五家雖然還沒公布，但據去年獲利情況研判，以及美系金融股外資分析師預估，富邦金可能配發現金股利3.8元及股票股利1元、國泰金可能配發3.3元現金股利，尚未公布股利的五家公司，其殖利率預料都不會超過6%。

上述情況下，48檔上市櫃金融股的殖利率排行，2022年注定由大展證以11.7%奪冠。大展證總經理王登立表示，升息循環、俄烏戰爭等影響下，今年股市成交量縮減，證券業今年獲利肯定衰退，儘管如此，證券股的股價長期偏低，預估明年的殖利率還是可以有5%~6%的水準。

王登立說，金控公司股本大，不少人都覺得投資金控比較穩，忽略了台灣的證券業這幾年在政府管理嚴格下，體質已經有所轉變、財務也變得透明，加上當沖交易開放、逐筆搓合後透明度增加，都讓股本小的證券業在每股獲利能力上可以有所表現，「殖利率5%、6%會變得很正常」，成為證券業的新常態。

宏遠證殖利率11.2%，與康和證並列第二。宏遠證執行副總廖宏彬指出，上市櫃含興櫃去年平均每日成交量5,600億元，宏遠證設算今年全年落在3,000億元上下，據此預估證券業今年獲利可能比去年腰斬。儘管如此，因為日均量仍有3,000億元，證券股獲利佳者明年殖利率還是有機會維持5%~6%。

43檔已公布股利的上市櫃金融股，現金股利與股票股利合計，前四名依序為：公勝保經（6028）3.5元、福邦證（6026）3.28元、新產（2850）3.2元、台名（5878）3元。若把本周起將陸續公布股利的國泰金、富邦金等五家計入，48家上市櫃金融股，股利配發合計達「3」字頭以上者，將會達到六家，史上最多。