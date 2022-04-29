台新黃文清：反彈動能將延續 下周聚焦4族群

周四美股收紅與台積電ADR大漲5.5%激勵，台股今（29）日強勢走揚，法人指出，加權指數以跳空方式上漲，顯示前波低檔已過，預期下周四美國聯準會正式升息後，將迎來利空出盡，有望延續反彈動能。

台新投顧副總經理黃文清表示，短線而言，半導體與電動車仍是市場主流，而原物料族群例如航運等，可留意財報佳的個股，受惠升息的金融股亦是下周值得布局的類股。

今日亮燈漲停的個股有萬潤（6187），宇智（6470），IKKA－KY（2250），山富（2743），康聯訊（3672），新盛力（4931）等股。

航運族群表現佳的個股有新興（2605）上漲1.8元，漲幅6.3%；慧洋－KY（2637）上漲5.2元，漲幅5.9%；長榮航（2618）上漲1.9元，漲幅5.6%；長榮（2603）上漲7.0元，漲幅5.0%；四維航（5608）上漲2.0元，漲幅4.8%；陽明（2609）上漲5.5元，漲幅4.5%；台航（2617）上漲1.5元，漲幅4.2%。

半導體族群表現佳的個股有創意（3443）上漲31.5元，漲幅8.2%；景碩（3189）上漲11.0元，漲幅6.8%；聯詠（3034）上漲16.0元，漲幅4.1%；矽力-KY（6415）上漲105.0元，漲幅4.0%。

電動車概念股中表現佳的個股有：鴻碩（3092）上漲2.2元，漲幅3.6%；茂達（6138）上漲6.5元，漲幅3.5%；瑞昱（2379）上漲12.5元，漲幅3.1%；建準（2421）上漲1.1元，漲幅3.0%。