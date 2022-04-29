台股早盤漲逾200點續反彈動能 法人推抱股2族群過連假

Meta財報表現優於市場預期，並於昨（29）日大漲，為美股注入強進反彈動能，加上台積電ADR昨日大漲5.5%，激勵台股今（29）日延續反彈動能，早盤上漲超過200點，並於盤中高檔震盪。法人表示，未來5～8月，個股表現將回歸基本面，財報表現佳者有望止跌。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕建議，今日適逢月底，投資人可評估帳上績效，調整投資組合，此外，也預期今日將在16,500～16,600點之間區間震盪，市場有觀望氣氛。

操作方面，曾炎裕表示，權值股雖具法說會行情，但漲幅不盡理想，投資人可再多加觀察，而今天可布局強勢的航運族群，由於疫情已經延續一段時間，市場預期未來有機會重現武漢解封後的盛況，航運進而走揚。具話題性的能源股也受到市場矚目，未來展望佳，屬於可以抱股度過連假的族群。

盤中亮燈漲停的個股有： IKKA－KY（2250），山富（2743），康聯訊（3672）等股。其中IKKA－KY為日系汽車零組件供應商，山富為旅遊觀光業，康聯訊為光纖網路設備製造商。

盤中航運族群表現佳的個股有：四維航（5608）上漲2.8元，漲幅6.7%；慧洋－KY（2637）上漲5.6元，漲幅6.4%；新興（2605）上漲1.8元，漲幅6.3%；台航（2617）上漲2.0元，漲幅5.6%；長榮航（2618）上漲1.7元，漲幅5.0%；長榮（2603）上漲7.0元，漲幅5.0%；中航（2612）上漲2.3元，漲幅4.5%；陽明（2609）上漲6.0元，漲幅4.9%；裕民（2606）上漲2.8元，漲幅4.5%；中櫃（2613）上漲1.4元，漲幅3.9%。

盤中半導體族群表現佳的個股有：景碩（3189）上漲7.5元，漲幅4.6%；聯詠（3034）上漲19.5元，漲幅5.1%；天鈺（4961）上漲6.5元，漲幅3.8%；昇陽半導體（8028）上漲2.0元，漲幅3.6%；創意（3443）上漲16.0元，漲幅4.1%。