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長榮即將擠下萬海做貨櫃王？

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

今（29）日台股開盤大漲180點，航運指數盤中大漲3.65%，為各類股中漲勢最為強勁的類股。其中一直以來都是貨櫃三雄中股價最高的萬海（2615），今受到長榮（2603）的進逼，長榮盤中一度漲至145.5元，後回落至144.5元，緊跟在萬海盤中股價146.5元之後。

儘管最新一周的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連14跌，但跌幅持續收斂，美西線連續兩周開平盤，美東線前兩周更逆勢上漲，本周僅小跌0.04%。國內航運業者表示，疫情趨緩後上海各大工廠全力趕工出貨，推估4月下旬有望迎小波段出貨旺季。

另外，全球各大航商從5月1日起調漲「綜合費率附加費」（GRI），業界看好大陸上海各工廠陸續復工後，即將出貨爆量，貨櫃三雄長榮、陽明（2609）及萬海將在長約、現貨兩頭賺。

航運業界人士分析，運價短期下跌主要是反應上海封城影響，但今年長約的簽約速度提前完成，且長約的運價較去年漲一倍，將推升貨櫃輪第2季營收和獲利。

長榮以140.5元開紅，一度拉升至145.5元，後盤中略為回至144.5元，漲幅逾4%；萬海以144元開紅，一度漲至148.5元，盤中回至146.5元，漲幅逾3%。

長榮首季營收1,708億元，較去年第四季營收1,560億元季增9.48%，年增89.9%，萬海首季合併營收805.03億元，為單季新高，季增13.9%、年增108.4%，獲利也可望同步看俏。

萬海 長榮

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