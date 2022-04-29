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神秘買盤最愛星期五 航運指數「逢五」必漲？
上海出口集裝箱運價指數（SCFI）運價指數連14跌，但是統計4月以來每周五航運股指數卻是周周漲，今（29）日也是同樣的情況，航運股指數開高走高，盤中漲幅近4%，航運股占大盤成交比重拉升至2成。
上海出口集裝箱運價指數（SCFI）運價指數會在每周五下午公布，根據上周五出爐的最新一期SCFI貨櫃運價指數連14周下滑，指數下跌32.67點至4195.98點，跌幅0.77%，跌幅持續收斂。
不過，觀察航運股的表現，卻出現一個有趣的神秘星期五現象，航運股指數4月以來，「逢五必漲」，今日也不例外，台股早盤以16,599.84點開高，一度拉升至16,663.66點，大漲244.28點，航運股為盤面上的亮點指標。
航運股指數早盤以263.22點開高，一度拉升至271.74點，盤中漲幅3.83%，貨櫃股、散裝、航空股等都是上漲的表現，長榮（2603）早盤以140.5元開出後拉升至145.5元，漲幅逾半根停板，股價進逼萬海（2615），陽明（2609）盤中漲幅逾4%，萬海盤中漲幅逾2%，長榮航（2618）盤中漲幅逾4%，華航（2610）則是上漲逾2%，新興（2605）盤中漲幅逾6%。
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