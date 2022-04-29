快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神秘買盤最愛星期五 航運指數「逢五」必漲？

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
航運貨櫃示意圖。報系資料照／記者劉學聖攝影
航運貨櫃示意圖。報系資料照／記者劉學聖攝影

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）運價指數連14跌，但是統計4月以來每周五航運股指數卻是周周漲，今（29）日也是同樣的情況，航運股指數開高走高，盤中漲幅近4%，航運股占大盤成交比重拉升至2成。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）運價指數會在每周五下午公布，根據上周五出爐的最新一期SCFI貨櫃運價指數連14周下滑，指數下跌32.67點至4195.98點，跌幅0.77%，跌幅持續收斂。

不過，觀察航運股的表現，卻出現一個有趣的神秘星期五現象，航運股指數4月以來，「逢五必漲」，今日也不例外，台股早盤以16,599.84點開高，一度拉升至16,663.66點，大漲244.28點，航運股為盤面上的亮點指標。

航運股指數早盤以263.22點開高，一度拉升至271.74點，盤中漲幅3.83%，貨櫃股、散裝、航空股等都是上漲的表現，長榮（2603）早盤以140.5元開出後拉升至145.5元，漲幅逾半根停板，股價進逼萬海（2615），陽明（2609）盤中漲幅逾4%，萬海盤中漲幅逾2%，長榮航（2618）盤中漲幅逾4%，華航（2610）則是上漲逾2%，新興（2605）盤中漲幅逾6%。

航運股 長榮航

延伸閱讀

上海疫情持續好轉 新增感染少於萬例、Rt值降至0.76

上海、昆山台商逐步復工

就市論勢／金融航運 題材撐腰

上海陸續復工 外資買超21.25億大搶航運股

相關新聞

台股4月重挫1101點 法人：美升息後有利反彈

美股費城半導體指數勁揚5.58%，帶動台積電等電子股反彈，台股今天上漲172.8點，但累計4月重挫達1101點。法人認為...

台股漲172點收16,592點 台積電上漲7元收538元

台股大盤29日終場上漲172.8點，漲幅1.0%，收16,592.1點，成交量2,554.9億元。櫃買市場29日終場上漲...

這些公司股價連動高可套利？網友：「鎖A出B」老套路

網友在PTT上發文表示，有一些股票的日內波動都有高度正相關，且舉例包括長榮航（2618）、華航（2610）；東鹼（170...

175億美元外資逃離創新高 俄烏戰火讓陸「剉咧等」…台灣也得小心

全球第2大經濟體，正在上演一齣前所未見的外資逃離戲碼。

台積電股價開盤大漲16元 市值重返14兆元

美股四大指數齊漲，台積電美國存託憑證（ADR）強力反彈5.5%，市值攀高至4938.45億美元，重登全球第9位；台積電（...

聯電漲幅大於台積電 法人指出一個關鍵原因

「晶圓雙雄」台積電（2330）、聯電（2303）昨（28）日出現反彈走勢，今天在周四ADR強彈下，有望續強，惟聯電昨天股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。