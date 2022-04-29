台積電股價開盤大漲16元 市值重返14兆元

美股四大指數齊漲，台積電美國存託憑證（ADR）強力反彈5.5%，市值攀高至4938.45億美元，重登全球第9位；台積電（2330）今（29）日股價同步走高，早盤最高價位為547元，大漲16元，市值重返14兆元。

Meta財報亮眼激勵，美股道瓊指數上漲614.46點、漲幅1.85%，收33,916.39點；那斯達克指數大漲382.6點、漲幅3.06%，收12,871.53點；標普500指數大漲103.54點、漲幅2.47%，收4,287.5點；費城半導體指數暴漲161.4點、漲幅5.58%，收3,056.4點。

台積電ADR勁揚4.96美元、漲幅5.5%，收在95.22美元，市值達4938.45億美元，超越嬌生（J&J）及聯合健康集團（UnitedHealth Group），重登全球第9位。

台積電今天股價同步走高，早盤開盤即上漲16元，開在547元，市值攀升至14.18兆元，並貢獻大盤指數約150點。

日月光投控（3711）昨（28）日於法說會上表示，今年半導體封測業績暢旺，全年營收、毛利率、獲利將呈現「季季增」走勢，尤其在車用、高速運算和網通應用等助攻下，封測事業營收年成長幅度上看20%。

日月光ADR上漲0.71美元、漲幅11.4%，收在6.94美元，開盤開在97.7元，漲幅逾4%，最高到98.9元。