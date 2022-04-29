富邦全球入息不動產與基礎建設ETF 敬邀入「息」

在流動性充沛與低利率的環境下，全球房價無懼疫情影響，共同開始加速上行的趨勢。從過去美國歷史來看，在高通膨期間，美國REITs指數表現甚至超過S&P500指數。在通膨大幅上升的此時，富邦投信將於5/4起募集國內首檔REITs+基礎建設ETF—富邦全球入息不動產與基礎建設ETF(證券簡稱：富邦入息REITs+、證券代號：00908)，期望提供投資人因應通膨環境，具備風險分散、收息添益的最新投資工具。

富邦全球入息不動產與基礎建設(00908)ETF基金經理人蘇筱婷指出，該ETF追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數，一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的，跨及澳大利亞、日本、比利時、馬來西亞、加拿大、荷蘭、法國、新加坡、德國、西班牙、香港(含中國大陸企業於香港掛牌)、台灣、愛爾蘭、英國、義大利及美國，共16個市場，已涵蓋全球REITs市場9成以上之覆蓋率。

全球入息不動產與基礎建設指數以篩選全球16國高股利率標的，成分股每半年調整一次，於每年1月與7月的第二個星期五生效。蘇筱婷進一步說明，自2017年10月起，該指數成立滿一年後的歷史股利率穩定在6%以上。2016年9月底開始到2017年指數殖利率呈現緩步上升，是因為指數剛成立未滿一年，因此殖利率較低，需要時間累積。2020年因指數價格受到新冠疫情影響大跌，因此殖利率短期大幅跳升，但隨後因價格反彈，與部分公司停發股利，因此殖利率出現下滑。

蘇筱婷認為，全球REITs商機主要來自高通膨、高房價及高租金。自疫情開始，全球房地產消費者對於住宅、零售與辦公室等各類不動產的需求發生天翻地覆的轉變。首先是回歸居家後，遠距辦公下，對於居住品質的要求，因此在2020年本已供不應求的美國房地產市場就迎來了更大的購買浪潮。

而原本因為木材、人工不足導致新屋開工偏低的狀況，在疫情期間更加雪上加霜，因此高房價不是單純因為貨幣政策而推動，更多是供需的失衡導致。當然，超低貸款利率肯定起到推波助瀾的效果。但是這與2006到2007年次貸危機的低門檻貸款與超貸情況完全不同。也正是如此，美聯儲官員才會認為房地產市場即使有過熱，但泡沫化則未必。這種供需失衡導致的價格上漲，唯有等到供給恢復或需求下降才會重新找到平衡點。目前看來供給恢復遙遙無期，而需求下降須等到這波經濟循環結束。在後疫情時代，經濟正在等待享受解封紅利下，經濟週期重新收縮仍需一段時間。而今年房地產的榮景也因此可望持續。

因此，蘇筱婷強調，邁入通膨時代，投資組合配置不可缺少可望增加息收的REITs資產，股利可望增加投資人現金流，富邦投信此次推出的富邦全球入息不動產與基礎建設（00908）ETF，瞄準具有收取穩定現金流的權益型REITs，且不只布局傳統住宅，更廣納基礎建設與REITs各產業入息資產，並挑選母體指數殖利率前30名作為投資標的，且高殖利率股價格偏低，可說價值面取勝，現在入場時機正優，以新台幣15元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆。

為了讓投資人宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購，富邦投信也推出網銀開戶的便利服務，只要1個工作日內就能完成，建議有興趣入主全球不動產商機、但尚未在富邦投信開戶的投資人，近期可先辦理網銀開戶，就能及時參與富邦全球入息不動產與基礎建設（00908）ETF開募，歡迎投資人多加利用。