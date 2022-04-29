聯電漲幅大於台積電 法人指出一個關鍵原因

「晶圓雙雄」台積電（2330）、聯電（2303）昨（28）日出現反彈走勢，今天在周四ADR強彈下，有望續強，惟聯電昨天股價、ADR漲幅均超車一哥台積電，讓廣大的台積電存股族好不解。元富投顧總經理鄭文賢指出關鍵原因在於「本益比」，聯電評價比台積電更便宜。

聯電昨天因法說會訊息正向加上股價提前破底，吸引外資、投信法人同步回補，盤中股價亮燈漲停，終場上漲4.1元、收在48.5元，市值增加511.7億元，回升至6,000億元大關，達6,053.8億元；台積電漲幅不如聯電，上漲5元，收在531元，市值增加1,296.6億元，回升至13.76兆元，

華爾街股市主要指數28日大漲，主因臉書（Facebook）母公司Meta Platforms財報優異，股價大漲逾17%，且「晶片一哥」高通財報也傳來好消息，帶動投資人信心回籠，促使台股ADR同樣出現強彈，台積電、聯電漲幅分達5.5%、7.5%。

台積電先進製程制霸全球晶圓代工界，且法說會展望佳，但股價一路從600多元跌破550元，還持續跌跌不休，曾於28日盤中出現523元本波最低點，反觀聯電在法說會後，股價出現反彈。對於「晶圓雙雄」法說會後股價兩樣情，鄭文賢分析，兩檔個股股價都是從高檔一路修正，但聯電修正幅度較大，加上法人預估聯電今年EPS將達7元，以27日聯電法說會日股價推算，本益比才6倍多，而法人估台積電今年EPS為33元，本益比約16倍，相形之下，「聯電跌深了」，評價比台積電更便宜。

鄭文賢進一步表示，晶圓代工股仍有反彈空間，但股價並不會因此V轉，因外資機構認為半導體景氣循環高點已過，且當前下游的手機、TV、PC表現偏弱，到了下半年，成熟製程將開始感受到壓力。不過，先進製程的需求較無此問題，台積電在先進製程具有相當於壟斷的地位，下半年股價將慢慢展現抗震能力。

對於在台積電這波股價下跌過程中承接的投資人，鄭文賢認為長線投資人仍可續抱台積電。他分析，台積電近兩年資本支出非常大，以致股利配發率下降；假設今年配11元現金股利，以28日收盤價531元計算，股息殖利率僅2.07%，低於美國10年公債，使得國際資金不得不轉彎。不過，台積電資本支出高峰將落在明年，而獲利會持續成長，接下來配息能力提高，屆時將再現吸引力。