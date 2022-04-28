快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股早盤走揚 台指期延續漲勢

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
美股開盤後，與台股連動較大的費城半導體指數漲逾2.4%，另外三大指數漲幅介於0.5%至1.1%間，帶動期指維持在16,400點之上。路透
美股開盤後，與台股連動較大的費城半導體指數漲逾2.4%，另外三大指數漲幅介於0.5%至1.1%間，帶動期指維持在16,400點之上。路透

今（28）日台指期夜盤延續日盤漲勢，盤中一度兵臨16,500城下，最高來到16,497點；美股開盤後，與台股連動較大的費城半導體指數漲逾2.4%，另外三大指數漲幅介於0.5%至1.1%間，帶動期指維持在16,400點之上。

籌碼面部分，外資現貨賣超158.5億，期貨淨空單減少1,212口至11,732口，十大交易人與特定法人合計買進3,652口。在選擇權方面，周選支撐與壓力區落在15,500至16,800之間，P/C Ratio升至0.96，整體籌碼中性看待。

兆豐期貨分析師郭偉政指出，美股超級財報周進行中，蘋果在盤後即將公布財報，加上5月1日連假假期將至，限縮多方買氣，若美股盤後蘋果財報可以跟隨臉書腳步，將帶動台指期再度延續上漲勢態。展望後市，預期台指期後續行情落在前波低點16,202點至16,500點間，短線上可以留意跌深反彈的電子族群切入機會。

台指期 美股

延伸閱讀

台股開盤上漲47點 台積開盤上漲4元

台指期開盤上漲30點 台積期貨開盤下跌1元

台指期 短線震盪偏空

台股修正 防禦型基金抬頭

相關新聞

美股早盤走揚 台指期延續漲勢

今（28）日台指期夜盤延續日盤漲勢，盤中一度兵臨16,500城下，最高來到16,497點；美股開盤後，與台股連動較大的費...

外資賣超158億 這檔金融股居賣超冠軍

台股今（28）日收16,419.38點，上漲116.03點，三大法人中僅投信買超，外資賣超158.47億元，新光金（28...

多空交戰 國泰投信看好三大族群成資金避風港

美國聯準會（Fed）持續釋出鷹派言論，加上中國昆山停工時間延長，市場多空雜音影響下，台股短期震盪恐難避免。法人看好，高殖...

行情不好就買反向？小心放愈久虧愈多 想放空？小心反向ETF的三大迷思

根據《財訊》報導，許多人以為行情走空買進「反向ETF」就萬無一失；其實，投資人在還沒搞懂投資工具之前，若是貿然押注，可能會造成看對方向、卻賠了大錢的窘境。

台股上漲116.03點 三大法人賣超156.29億元

美國科技股高通、微軟財報亮眼，聯電（2303）法說報喜，帶動台股今（28）日開高，雖一度下滑翻黑，但在聯電、聯發科（24...

穩懋Q1每股賺2.08元 Q2持保守態度

砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）今（28）日召開線上法說會，受到產業淡季因素影響，今年首季營收55.97億元，季減22%、年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。