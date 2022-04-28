美股早盤走揚 台指期延續漲勢

今（28）日台指期夜盤延續日盤漲勢，盤中一度兵臨16,500城下，最高來到16,497點；美股開盤後，與台股連動較大的費城半導體指數漲逾2.4%，另外三大指數漲幅介於0.5%至1.1%間，帶動期指維持在16,400點之上。

籌碼面部分，外資現貨賣超158.5億，期貨淨空單減少1,212口至11,732口，十大交易人與特定法人合計買進3,652口。在選擇權方面，周選支撐與壓力區落在15,500至16,800之間，P/C Ratio升至0.96，整體籌碼中性看待。

兆豐期貨分析師郭偉政指出，美股超級財報周進行中，蘋果在盤後即將公布財報，加上5月1日連假假期將至，限縮多方買氣，若美股盤後蘋果財報可以跟隨臉書腳步，將帶動台指期再度延續上漲勢態。展望後市，預期台指期後續行情落在前波低點16,202點至16,500點間，短線上可以留意跌深反彈的電子族群切入機會。