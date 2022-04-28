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外資賣超158億 這檔金融股居賣超冠軍

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股28日收16,419.38點，上漲116.03點。（本報系資料庫）
台股28日收16,419.38點，上漲116.03點。（本報系資料庫）

台股今（28）日收16,419.38點，上漲116.03點，三大法人中僅投信買超，外資賣超158.47億元，新光金（2888）為外資賣超個股冠軍，賣超新光金42,569張，另外，權王台積電（2330）、航空股也是外資倒貨標的，外資買超冠軍則是聯電（2303），單日買超57,963張。

台股今日開高，盤中雖一度翻黑，但由聯電領軍強攻下，指數翻紅收在16,419.38點，上漲116.03點，三大法人賣超156.29億元，其中外資賣超158.47億元，投信買超6.85億元，自營商賣超（合計）4.67億元。

外資今日賣超前十個股依序是新光金、金寶（2312）、華航（2610）、欣興（3037）、長榮航（2618）、仁寶（2324）、旺宏（2337）、長榮、台積電、永豐金（2890）等；外資賣超新光金42,569張，居外資賣超個股冠軍，賣超第二大為金寶，單日遭外資賣超13,475張 ，外資賣超第三大個股為華航，單日賣超13,259張。

華航今日收27.4元，下跌0.35元，跌幅1.26%，外資轉賣超，投信買超230張，自營商賣超1,259張，合計三大法人賣超14,288張；長榮航收33.75元，下跌0.85元，跌幅2.45%，外資賣超11,081張，投信買超646張，自營商賣超2,222張，合計三大法人賣超12,657張。

台積電收531元，上漲5元，漲幅0.95%，外資賣超7,403張，連六賣，投信買超91張，自營商買超356張，合計三大法人賣超6,956張。

外資今日買超前十大個股依序是聯電、友達（2409）、群創（3481）、中華電（2412）、元大滬深300正2（00637L）、全新（2455）、力積電、台聚（1304）、亞聚（1308）、國喬（1312）等；外資買超冠軍為聯電，單日買超57,963張，其次是買超友達21,708張，買超第三大個股為群創，單日買超19,548張。

外資 個股

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