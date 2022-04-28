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存股族注意！8壽險申請發放現金股息估破600億元

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

金管會最新統計，至今有國泰人壽、台灣人壽、遠雄人壽、保誠人壽、富邦人壽、南山、合庫和中壽共8家，向金管會遞件申請發放約破600億元的現金股息，市場預期，之後安聯、康健人壽可望跟進遞件，整體10家將申請發放600~700億元，申請家數和金額，聯袂創下史上新高。

據各業者公告，以國壽公告申請發放239億元現金股息最高，富壽發放155.78億元次之，市場估南山申請約60億元可望列第三大。

其餘如台壽公告發放36.93億元、合庫人壽發7.22億元，加上中壽、遠雄、保誠等，市場推估將破600億元，配發率落在1~2成左右。

據金管會近六年統計，2018年當年發放前一年度現金股息時，共5家壽險業獲准配發達196.67億元最高，配發率達近16%，但2019年配發前一年度時，卻因2018年壽險業因資本市場波動而出現虧損，導致2019年僅配發7.6億元探新低。

2020年配發前一年度時，則有4家獲准共配發50.56億元，2021年配發前一年度則有6家獲准配發119.66億元，配發金額再破百億元創近三年新高，這6家包括富壽、中壽、安聯、合庫、康健、保誠人壽。

壽險業者說，2022年配發前一年度則可望有高達10家申請，配發率可望約落在1~12成，若以這10家稅後純益去估兩成配發率來推估，10家壽險業、將申請600~700億元現金股息，可望創下史上新高。

壽險業 股息 金管會

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