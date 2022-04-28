台股上漲116.03點 三大法人賣超156.29億元

美國科技股高通、微軟財報亮眼，聯電（2303）法說報喜，帶動台股今（28）日開高，雖一度下滑翻黑，但在聯電、聯發科（2454）等大型科技權值股的帶領下，終場收在16,419.38點，上漲116.03點，成交量2,558.83億元；三大法人賣超156.29億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超158.47億元，投信買超6.85億元，自營商賣超（合計）4.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.29億元，自營商（避險）賣超3.38億元。

聯電第1季歸屬母公司淨利198.1億元，季增7.3%、年增34.7%，刷新單季獲利新高，每股純益1.61元，今股價向上跳空強漲9.23%，漲至48.5元。台積電（2330）收531元，漲幅0.95%，聯發科收828元，漲幅2.48%，華新（1605）攻上漲停板，收46.75元。面板雙虎反彈，群創（3481）大漲逾6%，收13.95元，因總經理楊柱祥預測「谷底已現」，大盤收在16,419.38點，漲幅0.71%。