黃文清：Fed二次升息後 股市將有更大的反彈幅度

受到美股反彈與法說會行情加持，台股今（28）日盤中震盪後走高，終場上漲116點，收16,419.3點。今日除了半導體族群表現亮眼，受到通膨推升價格的食品類股也強力走揚，法人建議，食品股可區間操作，從技術面來看，以月線當挑戰高點，季線當底部支撐。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股經過昨（27）日暴跌後，今日迎來反彈，初步來說，反彈力道將有機會持續，但由於這一波下跌幅度較大，因此出現V型反轉的機率較低，預期反彈後可能迎來震盪打底。

黃文清說，由於俄烏戰爭推升通膨，短期內焦點在農糧食品族群，建議投資人布局時注意資金流向，而半導體電子族群也仍有表現機會，預期美國聯準會在下周五正式升息後，股市將有更大的反彈幅度。

今日亮燈漲停的個股有：聚積（3527）、杏一（4175）、立康（6242）、茂生農經（1240）、興泰（1235）、惠光（6508）等股。

今日食品加工族群亮燈漲停的個股有：福壽（1219）、台榮（1220）、興泰、泰山（1218）。其他表現佳的個股有：福懋油（1225）上漲3.4元，漲幅6.0%；愛之味（1217）上漲0.6元，漲幅5.7%；味全（1201）上漲0.9元，漲幅4.0%。

今日半導體族群表現佳的個股有：聯電（2303）上漲4.1元，漲幅9.2%；立積（4968）上漲14.5元，漲幅7.7%；聯詠（3034）上漲19元，漲幅5.2%。