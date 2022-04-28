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三大題材激勵 福壽飆漲停領軍食品股強漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

抗通膨題材仍在延燒，加上超額配息及首季業績看好，福壽（1219）今（28）日開高走高飆上漲停27元鎖死，市價及漲停買單超過1.3萬張，台榮（1220）、興泰（1235）也跟進亮燈漲停，食品股漲幅逾1.6%，成為盤面上的亮點。

食品股各擁題材，福壽去年營收147.79億元，毛利率9.21%，稅後純益3.23億元，年減47%，每股純益1元；董事會通過擬配發每股1.1元現金股利，創30年來新高，盈餘配發率約110%。

福壽自結3月每股純益0.29元，超越去年第4季的0.21元，主要是因國際黃小玉價格飆漲，福壽調漲飼料產品，市場看好將帶動第1季營收及獲利表現，但要留意的是，首季仍有低價的庫存，但較高進價的黃小玉將從5月起使用，是否能轉嫁，或是會壓縮獲利則有待觀察。

俄、烏戰事延燒，因兩國是歐洲重要糧倉，戰事除推升國際黃小玉價格飆漲，恐進一步影響到糧食的供應，俄烏戰爭推升通膨下，抗通膨的食品股吸引市場的關注。

福壽超額配息，以福壽昨日收盤價24.55元計算，現金殖利率約4.49%，加上今年第1季業績看好，今日股價以25.15元開高，一度略下滑至25元之後急拉上漲停27元鎖死。

福壽 漲停

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