聽新聞
test
0:00 / 0:00
ABF載板三雄股價疲軟 市場猜是這原因
今（28）日IC載板廠欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）股價相對於大盤表現疲軟，市場傳出，主因為日本IC晶片封裝載板大廠Ibiden揖斐電今股價跌幅高達9%，另外一家Shinko早盤一度跌幅超過6%，等於今日日本兩大ABF廠股價均雙雙重挫，也拖累ABF載板三雄今日股價表現。
欣興、景碩今年首季營運優於市場預期，市場預期尚未公布的南電也可望有好成績，今日欣興更是一早公告，昆山鼎鑫電子有限公司及欣興同泰科技(昆山)有限公司，配合當地政府防疫政策，自4月21日起暫時停工至4月27日，自4月28日起可閉環逐步恢復生產，無奈股價不賞光。
對此宏遠投顧指出，日廠的股價重挫，確實對於台系廠商投資氣氛有影響，Ibiden也提及，目前原物料持續上漲的壓力，通膨、戰爭等外在環境不確定性高等因素，導致對下一季度財測轉趨保守。該法人認為，持續觀察日廠廠商的動作，以及截至目前為止，台系ABF廠的獲利表現仍處於符合甚或優於預期之表現，維持ABF產業正向看法。
今日欣興股價跌幅超過3%，南電早盤股價更是一度跌破400元、最低來到每股393.50元，景碩跌幅也超過3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言