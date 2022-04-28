ABF載板三雄股價疲軟 市場猜是這原因

今（28）日IC載板廠欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）股價相對於大盤表現疲軟，市場傳出，主因為日本IC晶片封裝載板大廠Ibiden揖斐電今股價跌幅高達9%，另外一家Shinko早盤一度跌幅超過6%，等於今日日本兩大ABF廠股價均雙雙重挫，也拖累ABF載板三雄今日股價表現。

欣興、景碩今年首季營運優於市場預期，市場預期尚未公布的南電也可望有好成績，今日欣興更是一早公告，昆山鼎鑫電子有限公司及欣興同泰科技(昆山)有限公司，配合當地政府防疫政策，自4月21日起暫時停工至4月27日，自4月28日起可閉環逐步恢復生產，無奈股價不賞光。

對此宏遠投顧指出，日廠的股價重挫，確實對於台系廠商投資氣氛有影響，Ibiden也提及，目前原物料持續上漲的壓力，通膨、戰爭等外在環境不確定性高等因素，導致對下一季度財測轉趨保守。該法人認為，持續觀察日廠廠商的動作，以及截至目前為止，台系ABF廠的獲利表現仍處於符合甚或優於預期之表現，維持ABF產業正向看法。

今日欣興股價跌幅超過3%，南電早盤股價更是一度跌破400元、最低來到每股393.50元，景碩跌幅也超過3%。