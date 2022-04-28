傳今確診數破萬 這檔強漲

家用快篩試劑販售實名制將自今（28）日起正式上路，一份五劑，每劑100元，儘管價格降低，但快篩需求擴大，且隨本土確診者數量持續暴增，PCR檢測需求有增無減，PCR檢測商瑞基（4171）今續創一年半以來的新高，盤中股價一度衝至189元。

瑞基今股價開高，一度上衝至189元，但盤中出現賣壓，漲幅收斂，盤中漲幅1.71%，來到177.5元。快篩股泰博（4736）、寶齡富錦（1760）之前因股價飆漲，遭處置，股價近期高檔震盪，維持強勢整理。泰博自3/31起漲，統計至今日盤中價289元累計漲幅已達5成。

長興（1717）因旗下長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組獲衛福部食藥署防疫專案核准製造（EUA），在單日確診率飆高之時卡位檢測概念，盤中漲幅超過1%。

家用快篩實名制第一天販售，即傳出健保系統大當機。健保署長李伯璋說，上午7點，經系統測試一切正常，但自上午8時30分開始，藥局購買流量大量湧入，導致系統當機，一度塞車，但於8時45分恢復，不過9時多，再度當機，經採取緊急措施，關閉系統內暫不需要的功能，目前已恢復正常。

不少販售快篩的藥局一早門口就有民眾排隊，甚至有人前一天就到藥局門口過夜排隊，但一間藥局一天只販售78人份，已有藥師表達憂慮，限量恐引發民怨。

依健保署統計，防疫家用快篩管控系統統計截至上午9時，已出售快篩份數達5萬9214份，已出售快篩機構家數為2323家，而今日有效販售家數為4965家。