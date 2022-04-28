法說會後 聯發科、聯電股價強力反彈

美股漲跌互見，台股今（28）日上漲，聯發科（2454）和聯電（2303）昨日舉行法說會，今日早盤股價表現亮眼，聯發科開盤上漲27元，開在835元，聯電開盤上漲1.9元，開在46.3元。

美股道瓊指數上漲61.75點、漲幅0.19%，收33,301.93點；那斯達克指數下跌1.81點、跌幅0.01%，收12,488.93點；標普500指數上漲8.76 點、漲幅0.21%，收4,183.96點；費城半導體指數下跌14.2點、跌幅0.49%，收2,894.9點。

台積電（2330）昨日終場大跌20元、跌幅逾3.6%，以當天最低價526元作收，下探2020年12月30日以來新低價，一天內市值就蒸發近5,000億元，總市值失守14兆元整數關卡、降至13.64兆元，並退出全球前十大市值企業之林，退居第11位。

台積電ADR收在90.26美元，下跌2.51美元、跌幅2.71%，創波段新低。台積電今日開盤上漲4元，開在530元，最低到523元。

聯電昨日公布財報，第一季歸屬母公司淨利新台幣198.08億元，創歷史新高，每股純益1.61元。聯電預期，第2季產能利用率將達100%，晶圓出貨量增加4%至5%，產品平均售價揚升3%至4%，毛利率達45%，因此聯電ADR表現相對亮眼，上漲0.24美元、漲幅3.2%，收在7.74美元。

聯發科昨日公布財報，第一季毛利率衝破50%關卡，達50.3%，賺進超過2個股本，每股純益21.02元。展望第二季，聯發科依舊樂觀，預期營收可望達1,470億至1,570億元，季增3%至10%，續挑戰歷史新高，全年營收將成長20%。聯發科今日股價開在835元，上漲27元，漲幅逾3%。